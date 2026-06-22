瑞銀上修GDP預測至9.9% 滙豐看好出口帶動經濟成長

看好台灣經濟前景，瑞銀投資銀行今天宣布上調台灣今年GDP成長預測至9.9%，優於目前市場共識的9.2%。滙豐私人銀行分析，出口為台灣經濟成長最大動力，同時也要觀察通膨與消費動能等數據。

中央銀行上週舉行第2季理監事會，決議利率「連9凍」，對於經濟展望樂觀，上修今年經濟成長率預測值至9.45%，全年消費者物價上漲率（CPI）也上修至1.91%。

滙豐銀行今天舉行第3季投資展望記者會，由滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華剖析市場趨勢及投資主題。

何偉華提及，預期美國聯準會今年全年將維持政策利率不變，反映須平衡通膨與經濟成長的風險。他說明，隨著美國與伊朗達成協議，市場對通膨預期降低，有助於緩解升息壓力，另外新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）上任，其看好AI熱潮有望提升生產力，亦有助於抑制通膨。

展望台灣經濟情勢，滙豐銀先前提出台灣全年GDP成長預測為7%，何偉華表示，受惠全球AI對半導體及相關電子行業的強勁需求，台灣上半年出口表現亮眼，這也是台灣經濟成長最大的動力，至於經濟成長預測是否上修還要觀察通膨數據與消費動能，目前台灣全年通膨預測低於2%，倘若穩定維持在此水平，央行亦未調升政策利率，自然有機會調升。

瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎（WilliamDeng）今天透過新聞稿指出，預期台灣第2季GDP成長可輕鬆維持雙位數水準，基於數據顯示經濟成長動能強勁，以及美伊簽署備忘錄，有助於降低不確定性，因此進一步上修台灣今年GDP成長預測上修至9.9%，高於目前市場共識的9.2%。

展望下半年經濟情勢，法國巴黎銀行財富管理今天發布新聞雙周刊表示，雖然全球經濟成長可能放緩，但在財政措施支撐下，可望避免陷入衰退；由於中東衝突導致能源供給受阻、價格上漲，通膨仍為市場主要風險。預期美國聯準會今年將維持利率不變，歐洲與英國央行則可能分別於6月及7月各升息一次。