北市府連續第二年前進「2026新加坡科技周」 啟動企業說明會

台北市政府產業發展局主辦「115年度臺北市經貿拓銷計畫」正式啟動！本次計畫聚焦新加坡及東協市場，預計於9月29日至30日率領本市優秀企業前進「2026新加坡科技周（Tech Week Singapore 2026）」，並以「智慧科技・創新臺北Smart Tech•Innovative Taipei」為展出主軸，匯聚北市「雲端運算」、「數位孿生」、「大數據」及「人工智慧」等尖端領域企業。

這次參展主要是全方位展現臺北市智慧城市與創新應用的產業實力，協助北市企業搶占全球供應鏈重組商機，開拓多元海外拓銷通路。值得關注的是，新加坡自2019年推出《國家人工智慧策略》起便持續深化技術布局，2023年全面升級為《國家人工智慧戰略2.0》，更於今年5月20日發布最新《國家人工智慧策略更新版》（Update to NAIS 2026），將全國的AI願景推升至更高的國家戰略層級。當前新加坡正全力推動AI導入公共服務、數位健康轉型以及電商零售數位化，其龐大的解決方案需求，正為北市企業，搭建了最佳的國際對接舞台，將能有效對接星國轉型需求，共創雙邊產業合作新局。

綜觀2025年參展實績，臺北主題館成績斐然，展期兩日共吸引逾700家次國際買主親臨洽談，深獲各界高度肯定，並成功促成高達2,500萬美元之潛在商機。期間更在新加坡台灣貿易中心之協助下，密集拜會星國AME International集團、新加坡科技工商協會（SGTech）及凱德集團（CapitaLand）等組織，積極拓展雙邊經貿通路。

本計畫係委託中華民國對外貿易發展協會執行，為期本市企業能精準對接星國市場，本計畫訂於6月23日下午2時至4時，舉辦「新加坡市場趨勢與商機說明會」。將由外貿協會市場情報中心專員，深度解析新加坡最新經貿動態與產業發展趨勢，以利企業精準研判市場脈動；同時，特邀星展銀行代表蒞臨分享，針對AI智慧營運時代下之企業數位轉型策略與跨境金流實戰攻略進行專題講座，期能提供參展企業最具實務價值之決策建議。

此外，「臺北主題館」參展企業徵集作業將同步啟動，報名自即日起至7月3日（星期三）下午3時截止。誠摯邀請本市企業踴躍參與，共同開拓國際合作新商機。