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黃豆價格短線震盪 印度擴種與美元轉強夾擊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國際黃豆市場上周延續震盪整理格局，印度市場的供需變化成為影響價格的重要觀察指標。由於近年印度黃豆產量不足，推升國內價格並增加進口需求，印度政府積極鼓勵農民擴大黃豆種植面積，希望提升自給率、降低對進口的依賴。然而，印度5月黃豆進口量仍創下歷史新高，顯示國內需求依舊強勁，短期內擴種效益恐難立即反映於供給端，市場對印度後續供需平衡仍保持高度關注。

供應面方面，南美洲仍是全球黃豆市場的核心焦點。市場普遍預期，未來數年巴西黃豆與玉米產量可望持續成長，鞏固其全球農產品供應大國地位；阿根廷則受惠於有利天候條件，市場看好其黃豆產量與出口能力同步提升，進一步增加國際市場供給。整體而言，南美供應擴張趨勢將對全球黃豆價格形成壓力，並限制中長期漲幅空間。

不過，天候風險仍是市場不可忽視的重要變數。隨著聖嬰現象發展，極端氣候發生機率提高，若對南美主要產區造成影響，恐將干擾作物生長與產量表現，進一步推升市場波動。此外，美元近期表現轉強，也成為黃豆價格的重要壓力來源。由於黃豆以美元計價，美元升值將削弱美國黃豆出口競爭力，進而抑制價格表現。

展望本周，市場將持續關注印度黃豆進口與擴種進度、美國出口銷售數據，以及南美主要產區天候變化。若印度需求維持高檔，且阿根廷新增供給尚未完全釋出，黃豆價格短期仍有支撐；但若美元續強，加上南美供應預期持續增加，價格上行空間恐將受到限制。

街口投信表示，目前黃豆市場正處於供需因素與天候風險交錯影響的階段，短期價格走勢預期仍以震盪整理為主。後續需密切觀察南美產區氣候變化、印度進口需求及美元走勢，這些因素將成為左右黃豆市場行情的重要關鍵。

印度 黃豆 農產品

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