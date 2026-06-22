銅價高檔震盪格局延續 全球庫存持續去化與結構性供給缺口支撐

街口投信分析，國際銅價上周雖自前波高點略有拉回，但整體仍維持在歷史相對高檔區間震盪整理。其中，美國Comex銅期貨價格小幅收低，反映市場在經歷前段強勁漲勢後，部分資金進行獲利了結與技術性調節。然而，LME現貨銅價仍穩定維持於每噸13,000美元以上水準，與年初創下的歷史高點差距有限，顯示市場整體看多氛圍並未明顯轉變，目前行情較偏向高檔整理而非趨勢反轉。

儘管高價環境使部分終端需求轉趨觀望，短線買盤追價意願有所降溫，但市場對供給偏緊及中長期供需缺口的預期依然強烈，使銅價修正幅度相對有限。

從供需結構與庫存變化來看，全球銅市仍處於偏緊格局，並持續為價格提供支撐。根據國際銅研究組織（ICSG）及多家研究機構預估，2026年全球精煉銅市場將由原先預期的小幅供給過剩轉為供給短缺，主因在於礦山增產進度不如預期，加上銅精礦供應持續吃緊，使冶煉產能難以完全釋放。

另一方面，LME註冊倉庫庫存自5月下旬以來持續下滑，除部分金屬流向美國市場外，其他地區顯性庫存仍維持低檔水準，反映現貨供應持續緊縮。此外，中國大陸與美國因應能源轉型、電網升級及AI資料中心建設需求，持續進行戰略性金屬儲備，也進一步壓縮市場可流通現貨數量，強化銅價的支撐力道。

區域市場方面，印度交易所銅價同步跟隨國際行情小幅修正，顯示在高價環境下，下游加工企業採購態度轉趨審慎，多以逢低布局取代積極追價。然而，多數研究機構認為，只要全球交易所庫存維持下降趨勢，且供給短缺預期未出現明顯改善，每逢價格回檔仍有望吸引下游企業及長線資金進場承接。

展望本周，市場將持續關注LME及主要交易所庫存變化、中國大陸進出口數據與下游開工情況，以及全球主要礦區是否出現新的供給干擾事件。若庫存持續下降或礦山供應再度受限，銅價仍有機會挑戰前波高點。

街口投信表示，在能源轉型、AI基礎建設與電網升級等長期需求帶動下，全球銅市供需結構仍偏向緊俏，而庫存持續去化更進一步強化價格支撐。雖然短期受高價影響，市場不排除出現技術性震盪整理，但在供給成長受限、需求趨勢向上的背景下，銅價中長期表現仍值得持續關注。