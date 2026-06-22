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美伊停火壓抑油價 街口投信：低庫存仍為市場重要支撐

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
布蘭特原油與WTI原油期貨價格雙雙跌至近期低點。（美聯社）
布蘭特原油與WTI原油期貨價格雙雙跌至近期低點。（美聯社）

美國與伊朗正式簽署停火協議後，中東地緣政治風險明顯降溫，市場先前因戰事升溫及荷莫茲海峽航運風險所累積的風險溢價快速消退，帶動國際油價出現回檔修正。布蘭特原油與WTI原油期貨價格雙雙跌至近期低點，反映投資人重新評估中東原油供應中斷的可能性，市場焦點也逐步由地緣政治風險轉回供需基本面。

不過，儘管油價回落，實體市場供需結構仍顯示供給偏緊。根據美國能源資訊署（EIA）最新數據，美國原油總庫存已降至1985年以來低點，其中，商業原油庫存更連續十周下滑，顯示過去一段時間出口增加與供給受限，已持續消耗庫存水位。街口投信表示，庫存下降反映現貨市場供應仍相對緊俏，在低庫存環境下，只要需求出現回溫跡象，油價仍有機會獲得基本面支撐。

另一方面，國際能源總署（IEA）與石油輸出國組織（OPEC）對後市看法出現明顯分歧。IEA認為，先前能源價格飆升已對需求造成壓力，加上停火後供給恢復，未來全球油市可能逐步轉向供給過剩，因此下調需求成長預測，並認為中長期油價上漲空間有限。

然而，OPEC則持相對樂觀看法，認為目前全球原油庫存仍處歷史低檔，加上主要產油國對增產態度審慎，若全球經濟維持穩定成長，或企業啟動庫存回補，市場供需仍可能再度趨緊，進一步支撐油價表現。

街口投信指出，短期原油市場將在地緣政治風險降溫與低庫存支撐之間尋求平衡。停火協議雖使市場風險溢價快速消退，但庫存偏低與供給彈性不足的問題尚未完全改善。在IEA與OPEC對需求前景存在明顯分歧的情況下，後續仍須密切關注全球經濟活動、主要產油國產量政策以及庫存變化趨勢。

整體而言，原油市場短期恐維持高波動整理格局，投資人除留意需求復甦速度外，也需持續觀察OPEC+產量政策與全球庫存變化，作為判斷油價後續方向的重要依據。

油價 中東 伊朗

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