法國巴黎銀行財富管理：下半年四大投資主題布局AI基建與通膨受惠機會

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第204期指出，展望下半年，雖然全球經濟成長可能放緩，但在財政措施支撐下，仍可望避免陷入衰退；由於中東衝突導致能源供給受阻、價格上漲，通膨仍為市場主要風險。預期美國聯準會今年將維持利率不變，歐洲與英國央行則可能分別於6月及7月各升息一次。放眼下半年投資機會，法國巴黎銀行財富管理建議投資人聚焦四大投資主題。

一、順勢而上，穩守收益

在AI熱潮帶動下，全球股市多頭行情已邁入第四年，並於2026年上半年持續創下新高。然而，地緣政治風險、能源價格波動及通膨壓力仍可能引發市場震盪。因此，法國巴黎銀行財富管理建議投資人維持股票配置，同時透過多元資產、收息型與防禦型投資標的，以及私募股權、基礎建設及避險基金等策略，進行分散風險。

法國巴黎銀行財富管理對全球股票維持中性看法，對美股、日股、英股及新興市場股票皆為中性看法，歐元區股票則為減碼。產業方面，看好全球的醫療保健及工業類股，能源類股則由中性下調至減碼。在亞洲股市，偏好科技、通訊、非必需消費品，以及醫療保健類股。

二、AI基礎建設與應用

法國巴黎銀行財富管理認為，市場焦點正逐步從半導體延伸至下一波的AI基礎建設。這主要圍繞在發展AI的龐大電力需求，包括發電和輸配電基礎建設，以及光纖與銅線等原物料需求都快速增加。此外，也看好機器人技術的發展，將是實體AI的重要受惠領域。

三、迎接資源稀缺新時代

法國巴黎銀行財富管理認為，大宗商品的「超級周期」尚未結束，包括疫後需求復甦、俄烏戰爭、美國關稅政策，以及中東衝突等因素持續帶動。在地緣政治不確定性仍高的環境下，大宗商品可望持續發揮分散風險，強化投資組合韌性的功能。

即使荷莫茲海峽恢復航運，預期布蘭特原油價格仍可能維持在每桶80美元左右，高於衝突爆發前的水準。此外，鑑於AI資本支出帶來的通膨效應，以及勞動市場再度趨緊的跡象，通膨風險可能是目前市場低估的下一項重大風險。

配置方面，黃金及白銀維持加碼，12個月目標價不變，分別為每盎司5,500美元及90美元；銅與鋁也維持加碼，12個月目標價分別上調至每噸15,000美元及3,800美元。

四、基建為現代經濟的支柱

法國巴黎銀行財富管理指出，支持基礎建設成長動能的五大關鍵因素包括，能源安全、全球電氣化轉型、數位化需求增加、航空與鐵路運輸量成長，以及烏克蘭與中東地區戰後重建需求。