快訊

世足運彩抽獎同組號碼疑6度中獎 王鴻薇：又見數學奇蹟？

台積電漲百元引百花齊放 台股收漲1,276點衝過47K

男子與認識10年浪浪道別「叮嚀好好照顧自己」 橘貓一聲聲回應萬人淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

IMD評比躍居全球第4 台灣競爭力寫歷年最佳紀錄

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台灣競爭力表現。國發會／提供
台灣競爭力表現。國發會／提供

台灣競爭力再創新高。在全球地緣政治風險升高、供應鏈重組與經濟碎片化加劇之際，台灣憑藉科技產業優勢與經濟韌性脫穎而出。瑞士洛桑管理學院（IMD）公布2026年世界競爭力年報，台灣在70個受評比經濟體中排名全球第四，較去年大幅進步兩名，寫下歷年最佳成績；在人口超過2,000萬人的經濟體中，更已連續六年蟬聯世界第一。

國發會引述IMD指出，在當前國際局勢變化快速、經濟碎片化趨勢加劇下，各國競爭力已不再單純取決於成本、規模或創新能力，而是更仰賴制度公信力、調適能力與韌性。台灣憑藉穩健民主治理、完整產業生態系、領先科技創新實力及企業高度靈活性，在此次評比中持續展現優異表現。

四大評比指標中，以「經濟表現」進步最為顯著，由去年的第十名躍升至第五名，成為整體排名提升的最大動能。國發會指出，受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及半導體等新興科技需求強勁，帶動出口與投資同步成長，持續挹注經濟發展動能。

從細項指標來看，台灣共有30項評比名列全球前三。其中，「政府由自由選舉產生」、「企業對商機或威脅反應迅速」及「經理人具企業家精神」等三項指標均排名世界第一；「研發總支出占GDP比率」及「企業重視永續發展議題」則排名全球第二；「中高階技術占製造業附加價值比率」排名第三，凸顯台灣在創新研發與高階製造領域的競爭優勢。

國發會表示，面對全球供應鏈重組、AI快速發展及地緣政治變局，政府將持續推動五大信賴產業、AI新十大建設及13項戰略產業，深化半導體與人工智慧領域競爭優勢，同時推動產業數位與淨零雙軸轉型，並積極培育及延攬國際人才。未來將持續優化投資環境，提升國家整體競爭力與經濟韌性，鞏固台灣在全球供應鏈及國際經貿體系中的關鍵地位。

延伸閱讀

清華大學QS排名飆升34名創新高 躋身全球前10%大學

最新QS世界大學排名公布！台大前進9名 54創歷史最佳

成大躋身QS世界大學排名前200強 創歷年最佳紀錄

從聖保羅到世界盃 台灣紡織業創新永續研發躍國際

相關新聞

黃豆價格短線震盪 印度擴種與美元轉強夾擊

國際黃豆市場上周延續震盪整理格局，印度市場的供需變化成為影響價格的重要觀察指標。由於近年印度黃豆產量不足，推升國內價格並增加進口需求，印度政府積極鼓勵農民擴大黃豆種植面積，希望提升自給率、降低對進口的依賴。然而，印度5月黃豆進口量仍創下歷史新高，顯示國內需求依舊強勁，短期內擴種效益恐難立即反映於供給端，市場對印度後續供需平衡仍保持高度關注。

銅價高檔震盪格局延續 全球庫存持續去化與結構性供給缺口支撐

街口投信分析，國際銅價上周雖自前波高點略有拉回，但整體仍維持在歷史相對高檔區間震盪整理。其中，美國Comex銅期貨價格小幅收低，反映市場在經歷前段強勁漲勢後，部分資金進行獲利了結與技術性調節。然而，LME現貨銅價仍穩定維持於每噸13,000美元以上水準，與年初創下的歷史高點差距有限，顯示市場整體看多氛圍並未明顯轉變，目前行情較偏向高檔整理而非趨勢反轉。

美伊停火壓抑油價 街口投信：低庫存仍為市場重要支撐

美國與伊朗正式簽署停火協議後，中東地緣政治風險明顯降溫，市場先前因戰事升溫及荷莫茲海峽航運風險所累積的風險溢價快速消退，帶動國際油價出現回檔修正。布蘭特原油與WTI原油期貨價格雙雙跌至近期低點，反映投資人重新評估中東原油供應中斷的可能性，市場焦點也逐步由地緣政治風險轉回供需基本面。

法國巴黎銀行財富管理：下半年四大投資主題布局AI基建與通膨受惠機會

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第204期指出，展望下半年，雖然全球經濟成長可能放緩，但在財政措施支撐下，仍可望避免陷入衰退；由於中東衝突導致能源供給受阻、價格上漲，通膨仍為市場主要風險。預期美國聯準會今年將維持利率不變，歐洲與英國央行則可能分別於6月及7月各升息一次。放眼下半年投資機會，法國巴黎銀行財富管理建議投資人聚焦四大投資主題。

星芒豪華入主時機到！中華賓士6月購車優惠 指定車系享高額零利率、乙式保險與延長保固

面對2026年下半年車市競爭升溫，以及消費者對購車成本與用車保障的高度重視，中華賓士宣布推出6月購車優惠方案，即日起至8月31日止，針對Mercedes-Benz多款熱門車系祭出高額零利率、乙式保險、延長保固與現金優惠等多重禮遇，涵蓋豪華房車、休旅車、純電車與商旅車市場，進一步降低豪華品牌入主門檻。 C-Class、E-Class成為豪華房車首選 購車與用車成本同步降低 在台灣豪華房車市場中，C-Class與E-Class長年為品牌主力車系。本次中華賓士針對指定年式C-Class推出140萬元60期零利率專案或現金折扣方案，並加碼一年乙式保險、額外現金優惠及一年延長保固；E-Class則提供160萬元40期零利率或現金折扣，同樣享有乙式保險與延長保固等禮遇。 從市場角度觀察，除購車總成本降低外，保險與延長保固等方案也有助於減輕車主前三至五年的養車負擔，對重視持有成本的企業主管與家庭客層而言更具吸引力。 GLC、GLE休旅家族持續強勢 豪華SUV購車門檻再下修 近年台灣豪華車市場已由房車逐步轉向休旅車主導，其中GLC穩居Mercedes-Benz在台最受歡迎車系之一。此次GLC與

AI進化的下一步 人工超智慧會不會主宰人類世界

如果我們可以把一億個愛因斯坦塞進同一個聊天室，讓他們不眠不休、以超越人類百倍的速度彼此激盪想法，科技會發生什麼事？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。