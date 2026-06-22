IMD評比躍居全球第4 台灣競爭力寫歷年最佳紀錄

台灣競爭力再創新高。在全球地緣政治風險升高、供應鏈重組與經濟碎片化加劇之際，台灣憑藉科技產業優勢與經濟韌性脫穎而出。瑞士洛桑管理學院（IMD）公布2026年世界競爭力年報，台灣在70個受評比經濟體中排名全球第四，較去年大幅進步兩名，寫下歷年最佳成績；在人口超過2,000萬人的經濟體中，更已連續六年蟬聯世界第一。

國發會引述IMD指出，在當前國際局勢變化快速、經濟碎片化趨勢加劇下，各國競爭力已不再單純取決於成本、規模或創新能力，而是更仰賴制度公信力、調適能力與韌性。台灣憑藉穩健民主治理、完整產業生態系、領先科技創新實力及企業高度靈活性，在此次評比中持續展現優異表現。

四大評比指標中，以「經濟表現」進步最為顯著，由去年的第十名躍升至第五名，成為整體排名提升的最大動能。國發會指出，受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及半導體等新興科技需求強勁，帶動出口與投資同步成長，持續挹注經濟發展動能。

從細項指標來看，台灣共有30項評比名列全球前三。其中，「政府由自由選舉產生」、「企業對商機或威脅反應迅速」及「經理人具企業家精神」等三項指標均排名世界第一；「研發總支出占GDP比率」及「企業重視永續發展議題」則排名全球第二；「中高階技術占製造業附加價值比率」排名第三，凸顯台灣在創新研發與高階製造領域的競爭優勢。

國發會表示，面對全球供應鏈重組、AI快速發展及地緣政治變局，政府將持續推動五大信賴產業、AI新十大建設及13項戰略產業，深化半導體與人工智慧領域競爭優勢，同時推動產業數位與淨零雙軸轉型，並積極培育及延攬國際人才。未來將持續優化投資環境，提升國家整體競爭力與經濟韌性，鞏固台灣在全球供應鏈及國際經貿體系中的關鍵地位。