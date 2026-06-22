財部：宅經濟帶動遊戲軟體產業 營業額5年增近5成

財政部最新統計顯示，宅經濟與數位休閒風潮帶動台灣遊戲軟體產業發展，民國114年全台遊戲軟體產業營業額達新台幣710億元，較109年成長48.7%，其中以遊戲軟體出版業成長超過1倍最顯著。

財政部統計處上週發布第10號統計通報，彙整109年至114年間，台灣遊戲軟體產業家數及營業額概況。

統計處指出，近年宅經濟與數位休閒風潮崛起，帶動網路連線遊戲、手遊相關領域快速成長，遊戲軟體產業隨之欣欣向榮。109年至114年遊戲軟體產業總家數穩定介於1114至1149家，其中包括遊戲軟體出版業、遊戲程式設計業、遊戲軟體買賣業等3類別。

根據統計，遊戲軟體出版業及遊戲程式設計業家數起伏較大，占比約6成的遊戲程式設計業更因市場競爭、人才競逐壓力等因素而逐年遞減，114年為642家，較109年減1成2；遊戲軟體出版業因數位平台降低產業進入門檻，家數連年成長，至114年突破200家，較109年增7成7；而遊戲軟體買賣業走勢相對平緩。

營業額方面，遊戲軟體產業由109年不及500億元擴增至114年710億元，增幅48.7%，尤以遊戲軟體出版業增加最為顯著，114年較109年增逾1倍；遊戲程式設計業因產業研發門檻提高與成本增加，產業趨向規模競爭，5年來營業額僅增9%。

觀察各縣市情形，統計處指出，遊戲軟體產業因人才、市場、資金與產業聚落效應等，地域集中性明顯。在家數方面，114年遊戲軟體出版業與遊戲軟體買賣業家數前3名均為台北市、台中市與新北市。

營業額方面，遊戲軟體出版業因新北市有大型業者，占比近6成最高，台北市占3成9居次；遊戲軟體買賣業因總部、通路、進口代理多集中在台北市，營業額占比達6成4。

此外，遊戲程式設計業家數及營業額均以台北市、新北市位居前2，營業額合計即占全國7成，新竹市因業者平均規模較大，營業額占比以1成居第3。