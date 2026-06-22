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教育部助2,200中小學 接軌國際交流

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為落實教育部中小學國際教育中程計畫，以提升國內中小學國際化競爭力為目標，教育部國教署已完成「中小學國際教育資訊網」新系統建置與功能優化。

並透過「台灣夥伴學校國際配對平台（Taiwan Partner School Finder, TPSF）」使媒合件數穩定成長，截至2025年12月底，該平台已累積國內2,209所、國外410所學校註冊使用，成功推動台灣校園與全球16國接軌。

國教署說明，為提供基層學校更友善的使用體驗，115年針對資訊網進行體質優化，重點在於強化「台灣夥伴學校國際配對平台（Taiwan Partner School Finder, TPSF）」之服務功能。透過數位轉型，簡化各校行政作業流程，讓教育第一線人員能更專注於國際教育方案的實質推動。

「中小學國際教育資訊網」英文版面也於2025年11月下旬全新改版，新版主視覺以台灣地圖為主，採簡約穩重、暖色系調性，強化資訊架構層次。

「台灣夥伴學校國際配對平台（TPSF）」已正式完成中文正名，截至日前，媒合成功筆數由2022年的152筆，逐年成長，2025年累計成功媒合達402筆，足跡遍及亞洲、歐洲、大洋洲及美洲等16個國家。其中，又以台灣北部與南部地區學校參與最為踴躍，東部與離島地區持續增溫。

2025年底，平台團隊與印尼教育機構IGN（International Global Network）合作舉辦線上說明會，成功開啟東協市場，目前已有20組印尼教育帳號投入TPSF運作。平台的優異表現亦吸引韓國忠清南道教育廳主動接洽，尋求後續合作可能。

教育部 國教署 競爭力

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