國合會成立30周年 林佳龍：台灣以科技與人才回饋世界

財團法人國際合作發展基金會（ICDF）成立於1996年，今年迎來30週年。外交部長林佳龍日前接受台灣外國記者會（TFCC）邀請，與來自美國、日本、英國、法國等各國媒體記者茶敘交流，分享國合會長年推動國際合作發展的理念與成果。林佳龍表示，國合會的成立，象徵台灣對外援助工作正式走向專業化與制度化，也向世界展現台灣積極回饋國際社會、與世界分享發展經驗的決心。

林佳龍表示，去（2025）年曾前往國史館參觀美援歷史展覽，看到一件由美援麵粉袋縫製而成的褲子，這件展品提醒人們，台灣今日的成就除了來自自身努力，也曾受惠於國際社會在關鍵時刻伸出的援手。他指出，「飲水思源」是長輩常教導我們做人做事的道理，三十年前，國合會承載著台灣回饋世界的初心而成立；三十年後的今天，台灣已從國際援助的受惠者，成長為能夠為世界提供解方的貢獻者。

林佳龍指出，自就任外交部長以來，每一次出訪友邦，他都一定會前往國合會技術團，為長年在第一線打拚的夥伴加油打氣。從聖文森及格瑞那丁的養豬計畫，到索馬利蘭的醫療資訊系統建置，再到巴拉圭的AI算力中心，台灣協助友邦強化糧食安全、提升醫療服務，也與友邦合作發展AI科技。

林佳龍表示，相較於中國常以不對等、帶有剝削性的方式進行援助，甚至透過債務陷阱使受援國產生依賴，台灣則以「總合外交」與「榮邦計畫」為基礎，發展出以夥伴關係為核心的「台灣模式」。這項模式包含四項重要支柱，包括能力建構、社會賦權、智慧解方及共創繁榮。

林佳龍強調，台灣的目標是透過分享技術、經驗與發展模式，同時協助夥伴國家培育人才，建立長期且永續的發展模式，讓每一位友邦人民都能共享發展成果。台灣也將善用科技與創新的力量，提升政府效能，期盼與友邦一起走向共榮，讓台灣成為世界良善的力量，也讓世界因為台灣而更好。

在與外國媒體交流時，許多記者也關心中國一方面打壓新聞自由，另一方面卻又濫用民主國家開放的新聞環境，透過資訊操作手段在台灣社會製造分化與對立。林佳龍表示，新聞自由是民主社會不可動搖的核心價值，但中國時常透過簽證核發、駐點資格與廣告投放等方式，對個別媒體進行施壓，試圖分化媒體社群、各個擊破。一旦這類策略得逞，往往會形成進一步擴散的效應。因此，林佳龍也呼籲媒體保持團結，支持遭受不當施壓的同業，共同守護新聞自由。

林佳龍指出，台灣也必須對假借新聞自由之名進行資訊操作的行為保持高度警覺。例如，近期外交部注意到，總部位於南非的媒體Swaziland News長期與中國協作，多次散布不實訊息，企圖破壞台灣與史瓦帝尼的邦誼與雙邊關係。林佳龍提到，當前資訊環境中，真假訊息往往交錯混雜、難以即時辨識，但外交部會盡力協助媒體查證訊息來源、釐清事實脈絡，避免假訊息誤導社會大眾，並共同維護媒體記者的專業與公信力。

林佳龍最後表示，面對全球快速變遷與各項挑戰，台灣將持續秉持「飲水思源」的精神，與友邦及理念相近國家合作，讓台灣的科技、人才與經驗成為世界進步的力量，持續與世界共榮共好。