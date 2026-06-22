外資觀察功率半導體及MCU產業 有望調漲價格

外資觀察功率半導體產業及微控制器（MCU）產業有望調漲價格。

美系大行表示，儘管功率半導體產業需求呈現分化：工業需求強勁、電動車成長放緩、太陽能需求疲弱；不過，由於新增產能有限，過去兩年資本支出還下滑，且2026年僅增11%溫和成長。而產業自2025年第4季開始恢復成長，券商預期在產能供給有限的情況下，下半年報價有機會再上揚。

美系大行預期，MCU產業供給吃緊狀態有機會延續至下半年，伴隨現貨價進一步走揚。STMicro近期已通知客戶將於6月28日新一波價格調漲生效。隨著成熟製程晶圓代工廠將更多產能配置給AI電源相關應用，而新增產能投放有限，