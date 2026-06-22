聽新聞
0:00 / 0:00
外資觀察功率半導體及MCU產業 有望調漲價格
外資觀察功率半導體產業及微控制器（MCU）產業有望調漲價格。
美系大行表示，儘管功率半導體產業需求呈現分化：工業需求強勁、電動車成長放緩、太陽能需求疲弱；不過，由於新增產能有限，過去兩年資本支出還下滑，且2026年僅增11%溫和成長。而產業自2025年第4季開始恢復成長，券商預期在產能供給有限的情況下，下半年報價有機會再上揚。
美系大行預期，MCU產業供給吃緊狀態有機會延續至下半年，伴隨現貨價進一步走揚。STMicro近期已通知客戶將於6月28日新一波價格調漲生效。隨著成熟製程晶圓代工廠將更多產能配置給AI電源相關應用，而新增產能投放有限，
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。