UBS鄧維慎 : 上修台灣2026年GDP成長預測由8%至9.9%

中央銀行將2026年全年GDP成長預測由7.28%上修至9.45%。瑞銀投行已在4月的前次調整中，將2026年GDP成長預測上修至8%，高於當時市場共識的6.6%。瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎（William Deng）指出：「預期第2季GDP成長可輕鬆維持雙位數水準，目前高頻總體數據及微觀回饋顯示成長動能更為強勁，加上美國與伊朗近期簽署備忘錄，有助降低不確定性。因此，進一步將2026年GDP成長預測上修至9.9%，高於目前市場共識的9.2%。」

鄧維慎表示，維持央行將持續維持政策利率不變的觀點，主要受惠於政府有效的通膨平抑措施、國內信貸成長溫和，以及房價整體漲幅可控。如有需要，UBS認為央行可能採取針對特定領域的選擇性措施進行調控。

●通膨控制得宜，上行風險可控

5月整體消費者物價指數（CPI）年增率回升至2.2%，高於2月及3月的1.2%。能源價格上漲為主要推動因素，主要受到荷莫茲海峽衝擊影響。在此一前所未有的油價衝擊下，台灣CPI漲幅仍屬溫和，且顯著低於其他亞洲經濟體，反映政府平抑通膨措施具成效。

央行將全年通膨預測由1.80%上修至1.91%，與我們預估的1.9%大致一致，並認為通膨展望「仍屬溫和」。展望未來，通膨風險整體仍在可控範圍內。

●成長動能延續

製造業PMI在3月因油價衝擊短暫放緩後，於4月及5月連續回升至56.1，創近期歷史高點，且顯著優於亞洲新興市場及全球表現。此一改善呈現全面性，各分項指標均有所提升。

出口動能持續強勁。4月在3月大幅成長後短暫回落，但出口量已再度回升。科技產業實質增加值於第2季持續創新高。第1季GDP年增率達14.5%，預期第2季GDP成長可輕鬆維持雙位數水準，儘管面臨前所未有的能源衝擊。