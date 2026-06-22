星芒豪華入主時機到！中華賓士6月購車優惠 指定車系享高額零利率、乙式保險與延長保固

面對2026年下半年車市競爭升溫，以及消費者對購車成本與用車保障的高度重視，中華賓士宣布推出6月購車優惠方案，即日起至8月31日止，針對Mercedes-Benz多款熱門車系祭出高額零利率、乙式保險、延長保固與現金優惠等多重禮遇，涵蓋豪華房車、休旅車、純電車與商旅車市場，進一步降低豪華品牌入主門檻。

Mercedes-Benz多款熱門車系祭出高額零利率、乙式保險、延長保固與現金優惠等多重禮遇，涵蓋豪華房車、休旅車、純電車與商旅車市場，進一步降低豪華品牌入主門檻。 圖／中華賓士 提供

C-Class、E-Class成為豪華房車首選 購車與用車成本同步降低

在台灣豪華房車市場中，C-Class與E-Class長年為品牌主力車系。本次中華賓士針對指定年式C-Class推出140萬元60期零利率專案或現金折扣方案，並加碼一年乙式保險、額外現金優惠及一年延長保固；E-Class則提供160萬元40期零利率或現金折扣，同樣享有乙式保險與延長保固等禮遇。

從市場角度觀察，除購車總成本降低外，保險與延長保固等方案也有助於減輕車主前三至五年的養車負擔，對重視持有成本的企業主管與家庭客層而言更具吸引力。

GLC、GLE休旅家族持續強勢 豪華SUV購車門檻再下修

近年台灣豪華車市場已由房車逐步轉向休旅車主導，其中GLC穩居Mercedes-Benz在台最受歡迎車系之一。此次GLC與GLC Coupé指定年式享一年乙式保險及額外現金優惠；GLE、GLE Coupé則提供額外現金優惠，部分年式再加贈一年乙式保險。

分析目前豪華SUV市場競爭，BMW X3、Audi Q5等對手皆積極推出優惠方案，而Mercedes-Benz透過保險、保固與金融方案整合，進一步強化GLC與GLE系列的市場競爭力。

純電車系優惠加碼 EQE最高享150萬60期零利率

隨著電動車市場逐步成熟，Mercedes-Benz旗下EQ家族也成為本次優惠重點。EQE與EQE SUV指定年式提供150萬元60期零利率方案，並享一年乙式保險、額外現金優惠及最高兩年延長保固，另有現金購車優惠可選擇。

相較於過去消費者對豪華電動車價格較為敏感，高額零利率搭配延長保固，不僅降低入主門檻，也有助於提升消費者對電動車長期持有的信心。

V-Class、S-Class同步祭出專案 強化多元客層布局

針對商務與高端客層，中華賓士亦推出V-Class V250d Exclusive 120萬元40期零利率方案，並提供首期免付及額外現金優惠；S-Class則祭出品牌140周年專屬零利率租賃方案與乙式保險優惠。

對於企業主與高資產客群而言，在高利率環境下，透過低利率甚至零利率金融專案取得資金運用彈性，也成為選購豪華車的重要考量之一。

購車再抽140萬元旅遊金 創造豪華生活體驗

除了金融與售後優惠外，中華賓士同步推出「非凡星旅程」活動，凡於活動期間完成新車掛牌交車，即有機會抽中價值新台幣140萬元旅遊金或限量AMG ONE模型車等大獎，將豪華移動體驗延伸至生活層面。

從市場面觀察，2026年豪華車品牌促銷已不再僅著重價格競爭，而是透過金融方案、保固服務、保險保障與生活體驗整合，提升整體品牌價值。此次中華賓士6月購車專案涵蓋房車、休旅、純電與商旅車系，對有意在下半年入主Mercedes-Benz的消費者而言，可望成為近年相對具吸引力的購車時機之一。

詳情請至活動網站查詢

*方案之車款年份與式樣依中華賓士提供為準，中華賓士保有對此優惠方案解釋與變更之權利。