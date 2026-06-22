國泰金6月國民經濟信心調查 股市樂觀及風險偏好指數續創新高

國泰金控22日公布6月國民經濟信心調查結果，調查顯示景氣樂觀情緒上升，股市樂觀及風險偏好指數續創新高。

本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至32，展望樂觀指數上升至25.5。薪資現況指數上升至18.8，創歷史新高，大額消費意願指數升至21.6，亦創歷史新高，耐久財消費意願指數升至-0.8。

59%民眾預期2026年經濟成長率高於7%，58%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2026年5月29日預估台灣2026年經濟成長率9.64%，通貨膨脹率1.93%。

本月調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為7.12%，有59%的民眾認為2026年經濟成長率會高於7%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.26%，且有58%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

股市樂觀情緒及風險偏好指數續升，同創歷史新高：美伊戰爭停戰並進入談判，帶動市場樂觀情緒，且美國四大CSP上修資本支出，基建需求增加持續帶動台股獲利上修，5月台股大幅走升。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數升至54.5，風險偏好指數升至40.6，同續創歷史新高。