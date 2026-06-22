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冷眼集／勞保救農保 矛盾又畸形

聯合報／ 本報記者葉冠妤
農保入不敷出，政府竟向財務困窘的勞保借錢，借來的錢比整年收到的保費還要多，學者建議重新精算保費結構。本報資料照片
農保入不敷出，政府竟向財務困窘的勞保借錢，借來的錢比整年收到的保費還要多，學者建議重新精算保費結構。本報資料照片

本應是社會保險的農民健康保險，已經是長年入不敷出，政府不從保險制度面力行改革，年年用預算撥補就算了，竟然還向財務困窘的勞保借錢。勞保每年已靠政府撥補上千億元，自身難保卻還被要求替長期赤字的農保補洞，矛盾又畸形。

更離譜的是，農保長期靠借錢過日子，政府竟在二○二三年又大幅調高農保生育給付和喪葬津貼。農保費率自一九九五年調降為百分之二點五五後，迄今卅餘年未曾調整，二○二三年為調高給付將月投保金額翻倍時，卻未同步調整合理費率，甚至保費因此增加，政府又另外補助農民，就為讓農民維持只要月付七十八元保費。

早期農保原是制度相對完整的社會保險，但醫療、職災傷病陸續由其他保險承接，農保早就只剩生育、身心障礙與喪葬津貼三項現金給付，制度功能早已大幅縮水。尤其每年喪葬津貼支出占近九成，這項社會保險已變成像是「高齡農民死亡補助」的社會福利。

再看農業部於二○二一年正式實施農民退休儲金條例，由政府和農民共同存農民老本，但老農津貼不僅未因此落日，行政院日前還拍板修法，擬將老農津貼提高至一萬元，並放寬排富門檻，預估每年預算上看六三一億元，草案待立法院審議，朝野立委已先紛喊再加碼。

上述才上路幾年的農退儲金，由於覆蓋率低，年初立法院也才剛三讀通過行政院提案修法提高政府提繳負擔比。

農保、老農津貼和農退儲金，整個農民保障制度已是奇怪的拼裝車，缺乏整體制度設計，偏偏舊的財務問題始終被擱置，新的福利卻不斷加碼，整個保障體系愈來愈碎裂與畸形。政府和民代對農保財務體質衰弱置之不理，三不五時遇選舉又照樣提高農保給付，甚至加碼老農津貼和政府提撥的農退儲金，增加政府財政負擔。

若把勞保財務也靠政府每年撥補上千億元放在一起看，從農保、老農津貼到農退儲金和勞保，凸顯政府從不正視保險永續的制度面的改革，只顧選票、不顧鈔票，惡性循環卻是下一代承擔。

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