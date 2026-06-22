開辦即虧損 政府憂調高農保引反彈

農保收支失衡，還向體質不佳的勞保借錢。農業部表示，被保險人資格難以認定、加保年齡無上限和保險費率低等均是農保虧損主因，官員坦言，自一九八九年以來「開辦即虧損」，雖評估調高保險費率可減輕農保財務負擔，但增加農民負擔恐引起反彈。勞保局則回應，借貸事宜皆依主管機關規定辦理。

農業部農民輔導司表示，農保於一九八九年開辦即虧損，每年由政府編列預算撥補，依據先前農保財務狀況檢討報告指出，農保虧損原因之一是加保年齡無上限，導致請領身心障礙給付及喪葬津貼的比率較其他社會保險高。以二○二五年十二月為例，農保保險給付金額共八點二億元，其中核付喪葬津貼就高達七點七億元，占比高達九成四；此外，身心障礙給付約四四○○萬元、生育給付九百萬元。

農民輔導司表示，其次是保險費率低加上政府負擔保險費補助高達七成，偏離一般社會保險給付的權利義務相對原則；最後是被保險人資格難以認定，致未實際從事農業工作被保險人領取相關給付。

農民輔導司長陳怡任表示，經評估調高保險費率雖然可減輕農保財務負擔，但恐增加農民負擔而引起反彈，農業部近年來已修正相關法令，建立申請人實際耕作能力查核機制，以落實新加保者資格審查工作。

農業部也輔導農會持續加強查核與農保被保險人資格清查工作，如定期針對戶籍異動、地籍異動、勞農保重複加保、即將領取老農津貼、長期旅居國外、入獄服刑及具健保第一、二、四類身分或工商負責人身分等情形，防止不符加保資格者侵蝕農保資源。

陳怡任說，目前農保人數逐年減少，二○二五年農保人數八十二萬八二○四人，少於二○二四年的八十七萬二六八人。另依農業部精算報告，農保未來或有給付責任數字將逐年遞減，二○二四年為一一二五億元，二○二五年降為九八五億元，減少一四○億元，對於農保財務改善已有成效。

雲林縣是農業大縣，農保人數從原本十萬多人，降至今年剩約九萬四千多人。對於是否提高農保？雲林縣農會總幹事陳志揚說，農業是受政府保護的產業，老農津貼都要從八一○○元提高到一萬元，他認為不宜提高農保負擔。

雲林縣謝姓農民說，政府應全面清查，把農保收歸中央統籌辦理，不要再下放地方，尤其近年股市稅收大增，可由中央提撥預算支應，一旦提高農保，必會引起農民反彈，政府應慎思。

台南市東山區七十多歲林姓果農說，農保較一般保險保費優惠，二○二三年也提高喪葬補助金，這是他迄今持續務農主因，農保保費較低，農友們都習慣了，若大幅提高農保，勢必衝擊務農意願。