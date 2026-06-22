超級聖嬰現象明年出現機率高 投資新挑戰

儘管美伊戰爭的憂慮消退，但股市投資人又面臨另一項威脅：出現「超級聖嬰現象」的機率日益升高，效應包括部分地區氣溫升高，電力需求激增，穀物產量受損，通膨復燃，並導致各國央行的貨幣政策更加複雜，促使投資人必須重新評估各個產業部門的營運展望。

聖嬰現象會造成全世界一些地區降雨過多，另一些地區發生乾旱。美國氣候預測中心指出，明年有百分之六十三的機率會出現「超級聖嬰現象」。多地已感受到氣候衝擊，包括印度雨季延後來臨，以及秘魯的捕魚季停止。

盛寶銀行原料商品策略主管韓森表示，「這次聖嬰現象在特別敏感的時刻降臨。目前全球經濟還在針對伊朗戰爭引發的通膨效應進行調適中，供應鏈仍然相當脆弱」。

穀物生產商可能遭受重創，各地區及各種原料商品所受的衝擊則不同。全球最大棕櫚油產國印尼的產量因此減少，使栽培業者獲利展望陰鬱。全球玉米與小麥，以及亞洲的糖產量也將受損。印度政府已禁止在九月底前出口砂糖，拖累糖業股票下跌。不過，阿根廷降雨可能改善，加上糖價上漲，將對拉美製糖業有利。

另外「聖嬰」也對全球黃豆產量有利，尤其是美國及巴西南部等主要產區。灌溉與水資源管理相關類股也有機會表現。由於秘魯魚油價格過去兩個月來迭創新高，因此Omega-3高濃度藻油生產廠商也將受益。

能源方面，「聖嬰」可能使北美地區夏天較涼，冬季較暖，將對天然氣類股不利；亞洲氣溫將高於常態，使空調用電激增，加重電網壓力。中國大陸一些電力業者今年獲利已經激增。

南美降雨激增，可能干擾礦業運作，包括智利與秘魯的銅產量，將使製造業的供應鏈及原料成本都受到干擾。水力發電也將受影響，對中國的煉鋁業不利。

另外，聖嬰現象會使颶風威力減弱，對美國大部分產險業者都有利。