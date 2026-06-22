央行下放調控權 房市信用管制彈性化

中央銀行理監事會雖維持房市信用管制措施，但據了解，央行對部分實務運作已逐步釋出彈性。無論是受土方清運新制影響的購地貸款，或是換屋族出售舊屋期限問題，央行都選擇將裁量權交由銀行依個案認定。金融圈人士分析，這類作法雖非正式鬆綁，但實務上讓銀行可依風險自行處理，相當於管制措施鬆綁。

近期營建業關注土方清運新制上路後，部分建案可能因行政程序延誤，無法符合購地貸款十八個月內動工規定。央行報告中透露，若因土方問題導致無法如期動工，已授權由各銀行依個案核實認定所需工期。

根據央行調查，今年一至四月放款市占率前廿大本國銀行中，受土方清運新制影響而申請展延動工期限案件共十一件。央行指出，相關案件若無法於期限內動工，可由銀行依實際情況與借款人協商合理期限，目前承貸銀行展延期間多落在六至十二個月，平均約七點二個月。

同樣情況也出現在換屋族。除了去年九月將舊屋出售期限延長至十八個月後，少數未能在期限內完成的案件，央行也未採取一刀切方式處理，而是由銀行評估借款人是否已有「掛售事實、成交進度及實際資金狀況」，銀行依授信原則進行協處。

大型行庫主管分析，信用管制措施多採一致性規範，銀行可運用空間有限；如今央行明確授權銀行依個案認定，不論是動工期限或換屋案件，實際上都已回到銀行風險管理機制處理。「只要央行把權力下放給銀行，通常就代表這類案件不再是央行高度關切的政策風險，而是回歸授信專業判斷」。

該主管表示，央行目前對整體房市仍維持審慎態度，因此短期內不太可能全面鬆綁信用管制，但從土建融、換屋族等案例來看，政策已逐步從全面限制轉向精準管理。未來若房市持續降溫，央行也可能採取此種退場機制，逐步交由銀行管控，而非由央行統一設下硬性門檻。