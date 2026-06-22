鬆綁關鍵…房市管制退場 看3大指標

中央銀行第二季理監事會議上周決議維持選擇性信用管制措施不變，但根據央行會後公布的房市專題報告，央行點出未來房市管制退場的三大觀察指標，包括新推案房價是否降溫、房價漲幅是否回到國際合理水準，以及房價所得比是否進一步改善。換言之，即使集中度下降，房價問題若未明顯改善，央行短期內仍難鬆手。

央行統計，截至今年五月底，全體銀行不動產貸款餘額達十五點二五兆元，較去年六月底增加一點三兆元，但受惠台股交易熱絡帶動個人理財周轉金及證券金融相關放款增加，其他放款餘額大增四點九六兆元，使不動產貸款集中度由百分之卅七點六一降至百分之卅五點一七。

據悉，這次理監事會中討論到是否再度放寬房市管控，不過理事間沒有交集，主要是因集中度雖然下降到滿足點，但房價沒有下滑跡象。央行資料顯示，今年第一季全國住宅價格指數已較高點下跌百分之一點一，整體房市出現盤整跡象；但另一方面，央行最關注的新推案房價指數年增率仍有百分之○點二，台北市、新竹縣市及高雄市的新推案價格更續創高。

業者：新案房價 難反映市場現況

消息人士指出，新推案房價指數為央行最看重的數字。惟房產業者認為，若將新推案價格視為觀察房市降溫的重要依據，可能無法完全反映市場現況。由於新推案多位於精華區或具開發優勢區域，土地、營建及融資成本均高於過去，本來就較難出現明顯跌價。此外，目前市場上已有不少建商透過贈送裝潢、家電、車位或提供優惠付款條件等方式讓利，實際成交價格已有鬆動，但不會反映在房價指數。

第二個央行關注指標為房價累計漲幅，由於台灣仍居主要經濟體前段班。以國泰房價指數計算，房價累計上漲百分之八十六；若以信義房價指數計算，也有近五成五，除澳洲、美國外，僅台灣突破五成。扣除通膨因素後觀察實質房價漲幅，台灣仍明顯高於澳、美。

市場人士表示，疫情期間全球資金寬鬆，台灣又受惠科技產業發展與出口成長，帶動資金回流及住宅需求增加，因此房價漲幅相對突出並不令人意外，但從政策角度來看，若房價累計漲幅仍明顯高於其他主要經濟體，央行必須持續關注市場。

第三項指標則是房價所得比。央行指出，近一年隨著房市交易降溫，中位數房價下滑、家戶可支配所得增加，全國房價所得比已由二○二四年第三季的十點八倍降至去年底的九點三倍，創下二○二一年底以來新低。不過，與國際主要國家相比，台灣仍僅低於澳洲的九點七倍；如果以城市比較，台北市房價所得比達十四點六倍，甚至高於香港的十四點四倍。

市場人士分析，購屋負擔是社會對房價問題最有感的原因之一。但此問題也涉及整體薪資水準，若依此當作鬆綁指標，似乎不太合理。

市場認為，央行更在意的是房價尤其是新推案價是否真正修正，所以在房價、房價所得比及國際橫向比較數據仍未達到央行認可水準前，房市信用管制恐怕仍將維持一段時間。