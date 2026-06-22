八年撥千億 助企業升級

政府將透過千億基金助攻中小微企業升級轉型。據了解，目前規劃將由政府分八年編列預算撥補，使中小企業發展基金規模逐步達到1,000億元，作為扶植中小微企業的重要基礎。

目前經濟部中小及新創企業署轄下，已設有中小企業發展基金，不過規模並不大。據115年度預算書，今年基金來源共約33.8億元，其中以公庫撥補32.4億元為大宗；基金用途約39.4億元，主要是增加中小微企業多元發展專案貸款利息補貼費用。基金來源與用途相抵，今年將短絀5.6億元，基金餘額將剩下13.3億元。

目前中小企業發展基金成立目的，主要是因應全球經貿環境變遷，協助中小微企業多元振興發展，取得數位轉型、淨零轉型及通路發展等所需資金，並推動中小企業相關支援輔導及補助措施，協助中小企業健全經營體質，提升競爭能力。

經濟部規劃，未來將逐年透過預算撥補基金，使基金水位達1,000億元，透過千億規模基金協助中小微企業轉型。

據規劃，最快自明年預算起，政府就會編列預算進入中小企基金，規模可望在200億元以上。

未來透過預算撥補、擴大規模，將提供更多財務支持。