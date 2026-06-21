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大戶耗水費7月全額開徵 每度加徵3元…但「這一家」耗水費只有1元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台積電在節水投入已超過行業基準區間，耗水費只有1元。（路透）
台積電在節水投入已超過行業基準區間，耗水費只有1元。（路透）

每月用水量超過9,000立方公尺之用水大戶自2026年起將開徵全額耗水費，1度水加徵3元，經濟部水利署將在7月1日開出繳費通知單。用水大戶只要投入積極節水措施，就可以減徵耗水費，據了解，強調使用再生水，一度水用三次的台積電，耗水費只有1元。

據了解，目前每月用水量超過9,000立方公尺之用水大戶，約有1300多家，主要為積體電路製造業、化學原料製造業、印刷電路板、人造纖維、面板及其組件業等，外界點名台積電、聯電美光台塑、南亞、友達群創等都是用水大戶。

水利署表示，經濟部自2023年起依據「耗水費徵收辦法」對月用水量大於9,000立方公尺之用水人徵收耗水費，耗水費是針對旱季開徵，亦即每年11、12月，以及當年1至4月為期。此外，為耗水費開徵前三年（即2023年至2025年度）減半徵收，作為緩衝機制，盼促進產業改善節水設備。

水利署表示，自2026年起耗水費將改為全額開徵，自今年7月1日起開立繳費通知單，計徵水量為2025年11月至2026年4月。業者若無疑義，須自8月31日前完成繳費。

官員表示，以2025年來說，耗水費減半徵收才3億多元；2026年起改全額徵收，預估只有6億元，對產業影響不大，但節水效果不小，因為耗水費開徵，過去引導企業一年節省6000萬噸，相當於兩座寶二水庫；希望全額開徵後，可節省更多水資源。

官員強調，經濟部不是要耗水費愈多愈好，而是因為台灣水價太低，希望透過耗水費開徵，促使用水大戶，加速節水及改善水資源管理。

依規定，若廠商有積極投入節水、廢水回收率與製程節水表現達到政府公告的「行業基準區間」，耗水費只徵2元；若超過政府公告「行業基準區間」，耗水費只徵1元。

官員表示，2023年耗水費開徵時，有82家廠商申請減徵；2025年則有110家廠商申請減徵。另據了解，台積電在節水投入已超過行業基準區間，耗水費只有1元。

此外，廠商積極節水，包括使用再生水、海淡水，以及投資水資源開發或節水設備，經中央主管機關核定之經費，得於10年內分年抵減至核定投資經費之50%，可申請耗水費的減徵或抵減。

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