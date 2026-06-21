培養AI人才開放報名！商業署開設基礎、行銷及營運分析等課程

商業發展署表示，為協助服務業於數位轉型與AI應用人才的需求，推動「青年AI實戰養成班」，結合大專校院培訓能量與企業實務需求，透過系統性課程、專題實作及就業媒合機制，培養青年具備可直接應用於職場的 AI 實務技能，為商業服務業注入即戰人才。

商業署表示，「青年AI實戰養成班」以18歲到35歲的應屆畢業生及非在職青年為培訓對象，課程涵蓋AI基礎知識、AI應用工具等共通性內容，並扣合零售、批發、餐飲、物流倉儲及生活服務等次產業需求，依產業特性規劃營運管理、行銷業務、產品企劃等課程模組，共計120小時，並透過專題實作，引導學員運用 AI 解決企業真實痛點，培訓過程同步導入就業輔導及媒合，強化青年進入職場後的實戰能力。此外，參訓學員符合完訓規定者可獲得學習獎勵金5萬元。

首波核定中興大學、臺中科技大學、雲林科技大學及明志科技大學等4校辦理培訓課程，共核定229個名額，其中中興大學「智慧行銷及智慧營運數據分析班」，結合批發零售業需求，培育AI行銷與數據應用人才；臺中科技大學「AI智慧行銷與商業應用班」，鏈結多家中部地區零售及餐飲業者，針對企業品牌推廣及社群曝光等痛點，培育銷售及需求預測等商業應用人才；雲林科技大學「AI智慧物流班」，攜手物流業者培育智慧倉儲、智慧配送及營運分析人才；明志科技大學「AI驅動產品創新班」，針對零售業者培育生成式AI、產品設計及商品企劃等創新應用人才，以上班別均已開放報名，歡迎有志投入服務業青年踴躍報名。

除青年養成班，商業署也推動辦理服務業AI企業專班、次產業培訓班等課程，從青年、從業人員到企業主管提供完整 AI 人才培育訓練，協助商業服務業加速導入 AI 應用，提升營運效率與創新能力，並朝培育服務業 AI 人才、帶動服務業智慧升級之目標邁進。

📍詳細課程資訊與報名方式，請至官方網站：https://serv.gcis.nat.gov.tw/AOCAI/

📞青年實戰班洽詢專線：02-27010303#1