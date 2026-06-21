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新青安淪炒房利器 監委促慎推政策

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

監察委員調查，新青安貸款以及農安貸款利息補貼政策政策上路以來，投機炒作，衍生人頭戶、貸後轉租及涉有營業行為等未符自住目的等違規行為逾萬件，更有借款人短期持有房屋後轉售獲利達五百萬元以上；已收回青安貸款利息補貼超過二億元，促請主管機關審慎周延制定政策，避免政策被扭曲為投機者套利與推升房價的助燃器。

新青安貸款及農安貸款利息補貼政策將在七月及九月相繼到期，監委蔡崇義、王美玉及葉大華調查青安、新青安及農安貸款執行情形發現，新青安貸款、農安貸款在政策執行階段，因缺乏完善的貸前審核與貸後稽核配套措施，管控及監督機制有欠周延，導致無法即時防堵投機炒作，衍生人頭戶、貸後轉租及涉有營業行為等未符自住目的地違規行為。

三位監委表示，截至今年初統計，舊青安貸款加上新青安貸款與農安貸款違規案件，分別達一萬四九九件與二九九件。

且金管會針對第一線承作新青安及農安貸款之金融機構，進行金融檢查也發現，人頭戶、還款來源證明缺乏合理性評估、未評估核貸戶是否為投資型借款人等缺失，顯然偏離協助民眾購屋自住的政策初衷。

三位監委指出，經跨部會通盤檢討導正後，財政部及農業部已強化貸前審核、貸後管理及稽查等措施，就違規案件，已分別收回青安貸款利息補貼二億一千萬餘元、農安貸款三九九萬餘元；金管會已督導銀行公會建立機制及監理，另內政部也已建立相關管控措施。

三位監委表示，鑑於新青安貸款及農安貸款利息補貼政策將於七月以及九月相繼到期，若是要續行推動，則各權責機關應殷鑑過往，並且考量國內房地產市場供需等外在環境趨勢變化，通盤考量相關措施間的交互影響，完備制度配套，審慎周延制定政策，以防範政策美意反遭扭曲成為投機者套利與推升房價的助燃器，以落實居住正義。

新青安 監委 房價

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