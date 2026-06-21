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九年低點 去年房市買賣棟數下滑25%
內政部昨發布去年建物所有權登記通報，首次登記棟數連五年成長，創十年新高，反映建照核發量與開工量增加，以桃園最多。
同時，因為央行實施第七波選擇性信用管制等政策，市場交易降溫，買賣登記棟數年減幅百分之廿五，創九年來新低。
內政部指出，第一次登記棟數自二○二○年的十一點七萬棟，逐年攀升至去年十七點七萬棟，為近十年最高點；較二○一六年成長百分之四十四點五，主要反映過去建照核發量以及開工量的增加。
據統計，全國各地的第一次登記棟數排名，桃園市以三點五萬棟、占百分之十七點三居冠，台中市三萬棟、百分之十七次之；新北市二點五萬棟、百分之十四點三，排名第三。六直轄市加總占總登記數的百分之七十七。
此外，內政部指出，去年移轉登記近四十六萬棟，年減百分之十六點七，非買賣型態的比重提升。
以類型分，買賣登記約廿六萬棟、占百分之五十七點九。繼承登記七點八萬棟、占百分之十七點四。
贈與登記約五萬棟，占百分之十一點七。買賣占比則由前年的百分之六十四點七降至百分之五十七點九，繼承占比則是由百分之十四提升至百分之十七點四。
內政部說，今年一月至四月的第一次登記棟數為五點五萬棟，較上年同期增加百分之四，顯示新建供給成長延續；移轉登記數約十五萬棟，較上年同期增百分之一點一，略有回穩，而「買賣登記八萬棟較去年同期減百分之四點九，後續走勢將持續關注」。
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