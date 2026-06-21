新聞眼／新型態「科技洗劫」 恐成治理真空

一部沒有實質罰則、畫不出行為紅線的法律，究竟能保護誰？

人工智慧（ＡＩ）基本法於二○二五年底倉促三讀，看似替數位治理立下里程碑，實際上卻更像替失控風險預先留白。一部缺乏細節、缺乏即時約束力的法律，在ＡＩ快速滲透金融與交易系統的當下，究竟是在治理未來，還是在替風險合法化鋪路？

問題的核心在於，這部法的性質是「宣示」而非「管制」。它以七大原則勾勒價值框架：人類自主、透明可解釋、公平不歧視、資安與問責，看似完整，實務上卻無法直接轉化為可執行的法律工具。當責任邊界模糊，所謂治理就容易停留在政策語言，而沒有具體的法律約束。

這種風險在ＡＩ代理（AI Agent）進入支付場景後恐繼續擴大。

駭客恐利用惡意ＡＩ代理人發動高頻率的自動化盜刷，或者潛入企業網站進行高階的「登入後帳戶劫持」，甚至直接轉移資金或紅利點數；然而，現行ＡＩ基本法未針對金融場景設定具體安全標準，也未建立即時強制措施，導致風險只能回到個別法與行政解釋分散處理。

制度設計的核心落差，在於法律仍以人類直接操作為預設模型，ＡＩ代理交易卻逐步形成真人將「決策外包」。遇到新型態科技洗劫，最終被迫回歸各部會進行解釋、甚至在爭議發生後才另訂作用法管理，讓標準不一與處理延遲最終演變成治理真空，各部會互踢皮球。

面對每年交易規模衝破兆元的台灣電商市場，支付業者私下透露，交易環節愈加複雜、詐騙手法持續進化、ＡＩ代理責任界線就愈模糊，若ＡＩ基本法仍缺乏明確規範，ＡＩ失控下單與詐騙洗劫所累積的雙重風險，終將恐由支付產業與社會大眾以真實財產代價被迫承擔。