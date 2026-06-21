快訊

「汶汶阿伯」買下100本寫真！持手機棚拍竟割頸 發文問七大死罪思想怪

聽新聞
0:00 / 0:00

防止越界 「可驗證意圖」幫AI踩煞車

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

假如人們開始放手讓ＡＩ代理幫忙打理生活，甚至授權ＡＩ直接操作電腦下單付款，一個全新的問題也相應浮現：如果ＡＩ搞錯指令，擅自訂了昂貴的機票，或者買錯衣服尺寸，這筆帳該算誰的？

為此，萬事達卡與Google聯合開發「可驗證意圖」標準框架，希望替ＡＩ代理的每一次交易，建立可以驗證的授權機制。

可驗證意圖就像一份經過加密驗證的電子授權書。例如消費者告訴ＡＩ：「幫我找一台三萬元以內、適合廿坪空間的變頻冷氣」。系統會將這些條件轉換成機器可讀取的授權內容，其中可能包含預算上限、商品類型、品牌偏好、付款權限與有效期限等資訊。

接下來ＡＩ雖然可以自行搜尋商品、比較價格，甚至完成下單，但所有動作都必須落在這份授權範圍內。假設ＡＩ最後找到一台售價五萬元的機種，或試圖購買與冷氣毫無關聯的商品，交易系統便能發現條件不符，要求重新確認，甚至直接拒絕執行。

由於數位簽章建立在公開金鑰密碼學基礎上，一旦授權內容遭修改，即使只變動一個字元，驗證結果都會失敗，具備高度防篡改能力。

另一項重要特色則是可追溯性。從使用者授權、ＡＩ接收指令、商家接單到最終付款，系統都能保留驗證紀錄。未來若發生爭議，金融機構、商家或消費者都能回頭確認：當初授權了什麼、ＡＩ實際做了什麼，以及交易是否超出授權範圍。

當全球科技大廠將「人與系統的互動」逐步交給ＡＩ代理，身份驗證的邏輯也開始改變。

藍新科技總經理鍾興博指出，國際企業與亞洲各國都在加速去密碼化，放棄傳統帳號密碼與簡訊驗證碼，轉向具備有對抗駭客釣魚功能的FIDO Passkey（通行密鑰），來防止民眾或ＡＩ代理可能被詐騙的破口，「改用指紋、臉部等生物識別功能的Passkey無密碼支付驗證，會是以後數位身分驗證的主流趨勢」。

Google 機票 冷氣

延伸閱讀

杜紫宸／2046年AI社會樣貌的想像

詹文男／若99%的作業是AI寫的

金融業將啟動換密碼工程

丁予嘉／AI真的這麼好嗎？

相關新聞

資安風險 AI代理網購 誤入詐騙陷阱

ＡＩ（人工智慧）時代來臨，當人們開始愈來愈常使用ＡＩ代理時，這才發現ＡＩ代理也跟人類一樣，一時不察，也會被壞人詐騙。英國最近就發生一起案例，人們用ＡＩ代理提供的購物網頁訂貨，後來才發現這是一個詐騙集團做的假網頁，不但收不到貨，反而還把錢、銀行資訊都交給了詐騙集團，得不償失。

巨大變革 AI代理人幫你比價、下單

點開購物網站、在海量商品中比價、手動輸入信用卡的繁瑣日子，正快速走向終點。當人工智慧代理人（AI Agent）逐漸成熟，人們的消費習慣可能出現數十年來最大改變。

九年低點 去年房市買賣棟數下滑25%

內政部昨發布去年建物所有權登記通報，首次登記棟數連五年成長，創十年新高，反映建照核發量與開工量增加，以桃園最多。

國際油價回落 中油本周汽油調降1元

維持四個月的高檔油價終於鬆動，中油宣布，自廿二日凌晨零時起至廿八日午夜十二時止，汽、柴油每公升各調降一元及○點七元，隨著指標油價大跌逾一成，連續十一周凍漲的汽柴油售價也首次調降。

券商台股熱潮鬧錢荒 緊急聯貸補銀彈

台股走勢強強滾，這也使得券商意外出現「鬧錢荒」景況，券商手頭上的資金，一方面自用，一方面也將這些資金借貸給民眾，資金燒得過快，也讓券商進入跟時間賽跑的搶錢階段，券商資金水位已進入緊急備戰狀態。接下來，七月將會進入券商聯貸案簽約的高峰期，據了解，目前聯貸與自貸金額合計已超過一千五百億元。

觀察站／「四貸同堂」何時金檢 要看兩指標

今年以來，台股大盤指數從三萬五千點一路向上直衝四萬六千點，這波「瘋狗浪」來得又兇又急，民眾趕著透過各種資金借貸，在台股中來一波「衝浪」，「四貸同堂」爭議也愈演愈烈。據了解，金管會將針對「四貸同堂」啟動「專案金檢」，金管會也將檢視指標放在兩項領域，一是個別銀行在信用貸款、房貸理財周轉金直線上升情況，另一則是這些業務所帶來的逾放比是否上升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。