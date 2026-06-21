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5月外銷訂單估連16月成長 接單金額上看910億美元 年增近50%

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將在23日發布5月外銷訂單金額統計。在AI持續強勁帶動下，預估5月接單金額在890億美元至910億美元之間，年增預估46.4%至49.7%，不僅呈現高度成長，並且有機會再闖900億美元大關，將呈連續16個月正成長走勢。（路透）
經濟部將在23日發布5月外銷訂單金額統計。在AI持續強勁帶動下，預估5月接單金額在890億美元至910億美元之間，年增預估46.4%至49.7%，不僅呈現高度成長，並且有機會再闖900億美元大關，將呈連續16個月正成長走勢。（路透）

經濟部將在23日發布5月外銷訂單金額統計。在AI持續強勁帶動下，預估5月接單金額在890億美元至910億美元之間，年增預估46.4%至49.7%，不僅呈現高度成長，並且有機會再闖900億美元大關，將呈連續16個月正成長走勢。

經濟部預估，新興科技應用商機持續發酵，在各國積極投資AI基礎設施下，將挹注我半導體製造及伺服器相關供應鏈訂單動能，有助支撐我外銷訂單穩步成長，展望今年內月月接單有望超過800億美元，5月甚至突破900億美元。

根據經濟部統計，4月外銷訂單874.5億美元，創歷年同月新高，歷年單月第二高，僅次於今年3月水準；4月接單年增48.1%，主因AI、高效能運算及雲端資料服務需求持續強勁，帶動相關供應鏈需求擴張，加以國際原物料價格上漲；前四月累計接單金額3,193.6億美元，年增49.5%，創歷年同期新高。

經濟部曾在今年初預估，除過年因素外，今年接單有望月月700億美元，沒想到3月接單就直衝900億美元大關，達911.2億美元，表現超亮眼。4月接單為874.5億美元，距900億美元也一步之遙。但經濟部預估5月接單金額在890億美元至910億美元，有機會再闖900億美元大關。

官員說明，台灣在AI供應鏈扮演關鍵性角色，今年下半年有新型AI伺服器、新消費性電子產品上市，支撐下半年訂單，只要沒有其他不確定因素出現，到今年底月月接單有望超過800億美元。

經濟部指出，4月在資訊通信接單314.6億美元，年增89.7%，主因人工智慧應用及雲端資料服務需求熱絡，推升伺服器與網通產品接單成長。4月電子產品接單359.4億美元，年增45.9%，主因人工智慧、高效能運算等新興科技應用加速推展，帶動晶片通路、記憶體、IC 製造等接單續增。經濟部指出，4月資訊通信、電子產品接單金額，雙雙創下歷年同月新高、歷年單月第2高，僅次於今年3月。

半導體 經濟部 外銷訂單

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