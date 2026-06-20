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台北101淨零減碳 化身最高綠建築

聯合報／ 記者林海／台北報導

在淨零減碳潮流下，台北一○一不僅是台灣地標，更是全球最高的健康綠建築，透過系統節能、取得國際認證及建立創新商業模式，是全台首座成功創造並出售「國內減量額度（碳權）」的頂級商辦，手中既有碳權，又能夠做到省電。

台北一○一重視節能減碳，從自身更改設備先做起，先前將停車場照明系統ＬＥＤ化，將傳統高耗能燈具全面汰換為高效率ＬＥＤ照明設備，不僅提升照明品質與維護效率，也大幅降低用電量及溫室氣體排放，經第三方驗證後，將減少的碳排量轉換為碳權。

台北一○一表示，大樓停車場採用高效率光源獲官方核定，預計十年間可減少約二七一八公噸的二氧化碳排放量。二○二四年國內減量額度交易平台上線後，此專案也成為國內首宗碳權交易案，共釋出三十噸碳權，由台灣地方再生以每噸三五○○元的價格全數承購。

台北一○一指出，推動ＬＥＤ照明改善非僅限停車場，而是逐步擴及公共區域、辦公空間等。相較傳統照明，ＬＥＤ照明可節省約三成至七成用電量，同時具壽命長、維護成本低及照明品質穩定等優勢。

ＬＥＤ照明已被國際普遍認定為建築節能最具效益且回收期較短的措施之一，台北一○一以自身經驗分享，無論大型商辦、購物中心、飯店或中小企業廠辦，皆可依自身需求導入，系統性盤點與分階段改善，即使是既有建築，也能有效提升能源效率，降低二氧化碳排放。

台北一○一指出，推動減碳工作並非單一措施，而是從建築營運、能源管理及永續治理等面向持續推進，近年來主要措施還包括能源管理系統優化、高效率空調設備改善等，目前也正評估此部分申請碳權的可能性。未來，將持續透過設備升級、智慧管理及再生能源應用等多元措施，提升建築能源效率，朝向國際標竿綠建築與淨零排放目標邁進。

台北 碳權

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