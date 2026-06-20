永續經營 中華電信為竹林找回生機

低碳時代來臨，除了購買碳權，國內也有許多大企業投入自然碳匯，推動森林永續發展。種植樹林、參與造林者眾，撫育竹林生態者少，中華電信是國內少數同時參與造林、認養竹林的企業，更是國內第一家申請竹林碳匯的企業，只不過，推動竹林永續經營並不是簡單的事，期間也出現不少挑戰。

中華電信與林保署的合作起始於二○二二年，雙方啟動八年十五萬棵造林計畫，後續又於二○二四年合作投入桃園市復興區老化竹林更新撫育工作。

林保署提出的合作案多種多樣，部分森林撫育計畫時程長達廿年至六十年。只是對上市企業經營團隊來說，要執行一個長達廿年以上的計畫並不容易，不僅股東會提出質疑，後續接手計畫的人，也可能因為時代變遷而面臨新考驗。

中華電信執行副總經理林文智回憶，做這項決定時，思考很久、也相當謹慎，「我們公司常在說，不要作一個決定，是由後面人承擔。」考量經營決策效益，最後，中華電信選擇了四年期的桂竹林撫育計畫。

在全球六萬餘種樹木中，竹子是很特殊的存在，竹子生長迅速，四年就可以成材，且竹子在成熟階段的固碳效果比一般木材高出二到四倍。

老化竹林撫育不是一件容易的事，中華電信在執行這項撫育計畫時，也遭逢多種難題。

中華電信認養的這片竹林是桂竹林，桂竹因其質地密實、抗彎度強，早年大量外銷日本，是竹劍的原料，但近年日本市場需求端萎縮，使得桂竹外銷日本數量逐漸下滑。現在的桂竹則大多是拿來做海邊養殖用的蚵架，或者做成竹籤、竹藝品，新鮮採收的桂竹筍則成為民眾青睞的桌上佳餚。但整體看來，要使得當地竹產業達到一定經濟規模，有其難度。

與此同時，政府先前推出的「禁伐補助」政策，讓部分原住民寧可領補助，不進行疏伐，「但竹林若不定期疏伐，會導致竹子愈長愈細，最終枯竹叢生」。林文智說，在補助與疏伐需求間找到平衡，說服當地部落參與，也是一項挑戰。

該計畫在二○二四年啟動時，環境部尚未對外公告竹林碳匯方法學，直到二○二五年初才對外公告。中華電信撫育這片竹林能獲得多少碳匯，也仍待政府、專家評估過後，才能獲得精確數據。

計畫執行至今，逐步吸引泰雅族部落年輕人返鄉工作，竹林經營技術與文化也得以傳承，發展自然碳匯同時，活絡偏鄉經濟，讓當地原本凋零的竹產業重新活化、重獲新生機。