聽新聞
0:00 / 0:00

永續經營 中華電信為竹林找回生機

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
竹子生長四年即可成材，成熟階段固碳效果也比一般木材高二到四倍。圖為中華電信桃園縣復興鄉桂竹林撫育地（圖），吸引泰雅部落年輕人返鄉工作，傳承竹林經營技術與文化。記者黃義書／攝影
竹子生長四年即可成材，成熟階段固碳效果也比一般木材高二到四倍。圖為中華電信桃園縣復興鄉桂竹林撫育地（圖），吸引泰雅部落年輕人返鄉工作，傳承竹林經營技術與文化。記者黃義書／攝影

低碳時代來臨，除了購買碳權，國內也有許多大企業投入自然碳匯，推動森林永續發展。種植樹林、參與造林者眾，撫育竹林生態者少，中華電信是國內少數同時參與造林、認養竹林的企業，更是國內第一家申請竹林碳匯的企業，只不過，推動竹林永續經營並不是簡單的事，期間也出現不少挑戰。

中華電信與林保署的合作起始於二○二二年，雙方啟動八年十五萬棵造林計畫，後續又於二○二四年合作投入桃園市復興區老化竹林更新撫育工作。

林保署提出的合作案多種多樣，部分森林撫育計畫時程長達廿年至六十年。只是對上市企業經營團隊來說，要執行一個長達廿年以上的計畫並不容易，不僅股東會提出質疑，後續接手計畫的人，也可能因為時代變遷而面臨新考驗。

中華電信執行副總經理林文智回憶，做這項決定時，思考很久、也相當謹慎，「我們公司常在說，不要作一個決定，是由後面人承擔。」考量經營決策效益，最後，中華電信選擇了四年期的桂竹林撫育計畫。

在全球六萬餘種樹木中，竹子是很特殊的存在，竹子生長迅速，四年就可以成材，且竹子在成熟階段的固碳效果比一般木材高出二到四倍。

老化竹林撫育不是一件容易的事，中華電信在執行這項撫育計畫時，也遭逢多種難題。

中華電信認養的這片竹林是桂竹林，桂竹因其質地密實、抗彎度強，早年大量外銷日本，是竹劍的原料，但近年日本市場需求端萎縮，使得桂竹外銷日本數量逐漸下滑。現在的桂竹則大多是拿來做海邊養殖用的蚵架，或者做成竹籤、竹藝品，新鮮採收的桂竹筍則成為民眾青睞的桌上佳餚。但整體看來，要使得當地竹產業達到一定經濟規模，有其難度。

與此同時，政府先前推出的「禁伐補助」政策，讓部分原住民寧可領補助，不進行疏伐，「但竹林若不定期疏伐，會導致竹子愈長愈細，最終枯竹叢生」。林文智說，在補助與疏伐需求間找到平衡，說服當地部落參與，也是一項挑戰。

該計畫在二○二四年啟動時，環境部尚未對外公告竹林碳匯方法學，直到二○二五年初才對外公告。中華電信撫育這片竹林能獲得多少碳匯，也仍待政府、專家評估過後，才能獲得精確數據。

計畫執行至今，逐步吸引泰雅族部落年輕人返鄉工作，竹林經營技術與文化也得以傳承，發展自然碳匯同時，活絡偏鄉經濟，讓當地原本凋零的竹產業重新活化、重獲新生機。

竹子生長四年即可成材，成熟階段固碳效果也比一般木材高二到四倍。圖為中華電信桃園縣復興鄉桂竹林撫育地，吸引泰雅部落年輕人返鄉工作，傳承竹林經營技術與文化（圖）。記者黃義書／攝影
竹子生長四年即可成材，成熟階段固碳效果也比一般木材高二到四倍。圖為中華電信桃園縣復興鄉桂竹林撫育地，吸引泰雅部落年輕人返鄉工作，傳承竹林經營技術與文化（圖）。記者黃義書／攝影

中華電信 林保署 生態

延伸閱讀

中華電信蟬聯信譽品牌「電信服務類」及「行動上網服務類」雙白金獎

監測屏鵝公路行道樹生態 林試所車載光達掃描建檔

李家同／台灣應重視兩岸科技競爭

童年記憶要消失了！百年老店新竹丸竹化粧品熄燈倒數，最強艾草香皂走入歷史

相關新聞

拚自然碳匯 國有地招租造林調整再出發

碳有價時代來臨，隨著全球政府開徵碳費、碳稅，企業也開始擴大資源投入碳權、碳匯領域，台灣不少企業都期待參與植樹造林活動，既做到善盡企業社會責任，也能獲取自然碳匯以達成碳中和的目標。

新聞眼／碳有價時代企業茫然 應整合政策創雙贏

碳有價時代來臨，當台灣企業還在摸索如何獲取碳權、碳匯時，全球各國的碳費、碳稅制度已陸續上路，若企業未及早做好準備，喪失的是自身的國際競爭力。值此時刻，專家學者建議，政府更應重視政策的有效性與整合性，不僅能夠讓企業順利獲得碳權、碳匯，度過碳有價時代初始的陣痛期，政府有了企業的助力，也能讓台灣老化森林獲得更好的撫育、有效降低二氧化碳排放量，一舉數得、創造雙贏。

永續經營 中華電信為竹林找回生機

低碳時代來臨，除了購買碳權，國內也有許多大企業投入自然碳匯，推動森林永續發展。種植樹林、參與造林者眾，撫育竹林生態者少，中華電信是國內少數同時參與造林、認養竹林的企業，更是國內第一家申請竹林碳匯的企業，只不過，推動竹林永續經營並不是簡單的事，期間也出現不少挑戰。

台北101淨零減碳 化身最高綠建築

在淨零減碳潮流下，台北一○一不僅是台灣地標，更是全球最高的健康綠建築，透過系統節能、取得國際認證及建立創新商業模式，是全台首座成功創造並出售「國內減量額度（碳權）」的頂級商辦，手中既有碳權，又能夠做到省電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。