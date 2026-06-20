新聞眼／碳有價時代企業茫然 應整合政策創雙贏

碳有價時代來臨，當台灣企業還在摸索如何獲取碳權、碳匯時，全球各國的碳費、碳稅制度已陸續上路，若企業未及早做好準備，喪失的是自身的國際競爭力。值此時刻，專家學者建議，政府更應重視政策的有效性與整合性，不僅能夠讓企業順利獲得碳權、碳匯，度過碳有價時代初始的陣痛期，政府有了企業的助力，也能讓台灣老化森林獲得更好的撫育、有效降低二氧化碳排放量，一舉數得、創造雙贏。

事實上，一九九七年，「京都議定書」出爐時，很多國家就已經開始為碳費時代做準備。「京都議定書」是聯合國氣候變化綱要公約的補充條款，目標就是要讓大氣中的溫室氣體含量穩定在一個適當水準，以保證生態系統、食物安全和經濟的永續發展。為讓碳排量維穩、不再上升，歐盟甚至早在二○○五年就宣布總量管制與交易制度（ＥＴＳ），要對境內高排碳企業收取實質碳費。

相較於歐盟二○○五年宣布總量管制與交易制度，二○二三年正式立法通過碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）；台灣政府則只在二○二三年通過「氣候變遷因應法」，將徵收碳費納入法律條文，並在其後才推出相關的管理機制。

歐洲企業花了近廿年時間為碳費徵收做準備，台灣企業則是得在短短的三年時間裡瞭解其中訣竅，還得為即刻上路的新機制做出準備。

無怪乎企業面對「碳權議題」感到茫然，對企業來說，光是要弄懂什麼是「碳有價」，就已經一個頭、兩個大，更不要說，企業人才都是各產業的專才，對碳費新制幾乎是從高層到基層都從頭學起，對自家公司碳權、碳匯布局更不知從何著手。

企業的心聲是：「我們都知道碳有價時代要來了，但到底怎麼做？」政府不是沒聽到，但是在政策整合性上，仍嫌不足。

舉例來說，同樣作碳匯專案，財政部國產署、農業部林保署各有作法，企業很疑惑，為什麼會由不同的政府單位來推動？

學者解釋，國產署的核心職掌是國有財產管理、處分與改良利用；林業保育署的核心職掌是林地管理、森林經營、生態保育、森林產業與國有林治理。前者比較像提供可用土地與資產活化機制，後者比較像掌握森林專業、保育與專案媒合。兩個機關的法定執掌不同，各自推動碳匯方案，「不一定是壞事」。

學者也建議，政府推動政策不能只單一考量，應整合性考量。以碳匯為例，政府機關不能只以多釋出幾塊地來當作政策重點，而是應該要建立土地盤點、媒合、方法學、查驗、收益分配的一站式機制，並把國產署、林業保育署、環境部相關資訊整合成一個入口，才會真正降低企業進入的門檻，並落實自然碳匯的公正轉型。