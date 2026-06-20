拚自然碳匯 國有地招租造林調整再出發

碳有價時代來臨，隨著全球政府開徵碳費、碳稅，企業也開始擴大資源投入碳權、碳匯領域，台灣不少企業都期待參與植樹造林活動，既做到善盡企業社會責任，也能獲取自然碳匯以達成碳中和的目標。

但令人驚訝的是，財政部國有財產署去年首度推出國有土地標租造林案，打算攜手企業一起來造林，卻因無人投標而宣告流標。企業既然需要碳權、碳匯，為何完全無人出手投標？這項政策出了什麼問題？

獲取碳權來抵減二氧化碳排放量，是全球企業邁向碳中和目標的重要工具。

獲取碳權的方法有兩種，一種是減少碳排量，另一種就是增加碳匯。企業可以透過更換生產設備、燈具、空調等方式來降低碳排量，並在通過第三方查驗、政府認可後，轉換為碳權；而所謂的碳匯，是增加大氣中吸收二氧化碳的儲存系統，樹木因為具有吸碳作用，許多機構都選擇植樹造林，來獲取碳匯。

因應二○五○淨零排放目標，國產署近年盤點閒置國有土地，希望透過標租造林方式滿足企業增匯需求，然而，首批推出的標租造林案，卻意外全數流標。

產官學合作推動示範區

難道是企業不願意與政府合作？事實是台灣很多企業都很想做自然碳匯，但是最大問題在於「不知道該怎麼開始做」。學者認為，企業也會期待與政府合作發展自然碳匯，「尤其，中大型企業特別有興趣。因為這可解決企業最在意的三件事，分別是土地來源較明確、合作架構較穩，以及專案可信度較高」。

國產署目前在台東池上推動「國有土地活化與本土碳權示範區」，由元杉森林、中興大學共同進行造林，並找來遠傳電信等企業合作，專案總面積達七十一點九八公頃。

學者以此示範區為例指出，「這塊基地有政府、有學界、有專業執行者的模式，對企業來說，風險感受會比自己找地、自己摸索低很多。也能建立產官學合作的示範」。

既然企業有意願，為什麼國產署第一次招標時，卻意外流標？國產署檢討後發現，首波標案規模過大、企業前期投入成本過高，與目前國內碳匯市場發展現況存在落差，簡單來說，最大的問題就在於「市場規模與制度設計尚未接軌」。

碳權收益需多年才實現

國產署長曾國基分析，首波標案單一面積約廿至廿五公頃，遠高於目前市場常見案件規模，且光是新植造林從種植、補植到撫育每公頃成本約需七十萬元，企業若承租廿公頃土地，前期投入成本從千萬元起跳，這還沒算上權利金及每年要繳的租金，但碳權收益可能要等到許多年後才能實現。

對上市櫃公司而言，這類投資前期只有支出、沒有收入，由於回收期長，對財務報表表現也有影響，因此投標意願大減。曾國基認為，過去規畫是從土地供給角度出發，但企業考量的則是資金成本、財務壓力及碳權取得時程，兩者之間存在明顯落差。

國產署因此重新調整策略，曾國基表示，除了將標的規模縮小，同時也延長租期，租約最長可有四十年，以符合森林碳匯長期經營的需求。

國產署預計七月一日再推國有土地標租造林案，考量目前市場上主流造林規模多介於○點五七公頃至二點八三公頃間，國產署七月推出的十五宗造林案面積主要介於○點五四公頃至八點三三公頃，合計卅六點五一公頃。

國產署也規畫推動林地整合模式，由於目前國產署出租中的林地約有二萬公頃、數萬名承租林農，不少承租人年事已高，後代也未必願意經營，未來可透過林業合作社或專業公司整合零散林地，由專業團隊代為經營造林與申請減量額度認證，讓森林碳匯從零星經營走向規模化發展。

這項結合土地活化與碳匯開發的政策，能否成功吸引企業進場，也將成為觀察國內碳權市場發展的重要指標。