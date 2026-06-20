產創條例修正立院下周排審 員工獎勵股票課稅擬放寬

立法院下周將排審《產業創新條例》第19條之1修正草案，聚焦放寬員工股權獎酬課稅制度，包括取消現行500萬元緩課上限，及調整課稅基準認定方式。至於行政院版本，目前仍由經濟部與財政部研擬中，尚未完成預告，但就現階段討論方向觀察，與立委提案內容並無明顯差異。

依現行規定，企業提供員工獎酬股票，可適用延緩課稅機制。員工每年執行員工認股權或取得其他類型獎酬股票，按市價計算合計不超過500萬元，且累計服務年資達兩年以上者，可暫不計入當年度綜合所得稅課稅。

不過，隨著資本市場規模擴大、薪資水準提升及產業結構轉變，現行制度逐漸與實務脫節。尤其半導體、人工智慧等高科技產業中，高階人才獎酬規模持續攀升，500萬元緩課額度已難符合企業延攬及留才需求，也成為此次修法的重要背景。

實務上不少新創公司員工取得股權後，因擔心股價波動風險，以及未來可能面臨無現金繳稅的情況，往往傾向及早出售持股，導致員工與企業長期發展利益連結不足，弱化股權獎酬原本鼓勵共同成長的設計目的。

立委提案指出，現行500萬元緩課上限已難因應高階人才需求，因此擬取消上限規定，使員工取得的股權獎酬可全數適用緩課機制，增加企業獎酬設計彈性，並提升我國在全球人才競逐中的競爭力。

課稅基準方面，現行制度下，員工持股時間愈長，若股價持續上漲，未來處分股票時的課稅負擔反而愈重，形成「持股愈久、稅負愈高」的現象。為改善此一情況，立委提案擬將課稅基礎調整為「給予日、既得日或處分日之時價孰低者」，讓員工在股價上揚時，仍可選擇較低價格作為課稅基準。