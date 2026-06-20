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美組織點名我紡織廠強迫勞動 監委促檢討勞檢破洞

經濟日報／ 記者蔡晉宇／台北報導

監委紀惠容、王幼玲表示，美國「透明組織」去年點名台灣九家紡織供應商涉有移工支付高額招聘費、扣留護照等強迫勞動情事，而經調查，台灣現行勞檢未能解決結構性破洞，應積極將國際強迫勞動指標內化為實質查察要件，且要通盤檢討現行法制。

美國「透明組織」（Transparentem）去年點名台灣九家紡織供應商涉有移工支付高額招聘費、扣留護照等強迫勞動情事，紀惠容、王幼玲介入調查後透過新聞稿表示，台灣紡織業享有「紡織矽谷」美譽，但高達九成五為中小企業，普遍面臨人權合規量能不足的隱憂。

紀惠容、王幼玲指出，台灣先前有製造業大廠遭美方實施暫扣令，此國際制裁對台灣出口製造業是警醒的「重錘」也是「轉捩點」，紡織業同為製造業，在產業轉型與人權防護上都有亟待改善的地方，勞動部與經濟部應檢討改進。

針對勞檢機制部分，監委說，國際組織指控勞動部交辦五地方政府實施勞檢，卻多僅超時加班等一般性違規，而對於單月延長工時高達134小時、連續工作23天無休等情況，裁罰金額僅約2萬元至15萬元不等，對大型企業顯缺嚇阻力，且對於強迫勞動指控悉以「查無不法」結案，也未會同司法警察單位啟動聯防。

監委表示，現行勞檢流於形式，難辨識強迫勞動，勞動部應加速將國際強迫勞動指標內化為實質查察要件。

勞檢 監委 移工

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