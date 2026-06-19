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碳費明年估收49.7億元 環境部：2028年試行碳交易制度

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
我國碳費制度去年上路，今年首次碳費收入為49.7億元。圖為高雄林園石化工業區。圖／聯合報系資料照
我國碳費制度去年上路，今年首次碳費收入為49.7億元。圖為高雄林園石化工業區。圖／聯合報系資料照

環境部彭啓明表示，碳費制度已正式上路，預估2026年度碳費收入約49.7億元，將全數投入綠色轉型及減碳工作，成為推動台灣淨零轉型的重要資金來源。

彭啓明日前出席「積極性國家氣候目標下之碳定價策略：國際合作與制度對標」國際研討會時指出，碳定價不應只是單一政策工具，而是由碳費、自主減量、總量管制排放交易制度（ETS）、自願減量及國際合作等機制共同組成完整政策架構。

環境部表示，目前碳費制度涵蓋全台逾五成溫室氣體排放量。配合自主減量計畫推動，已有402家事業提出2511項減量措施，預估到2030年單年可創造約4520萬公噸二氧化碳當量減量效益，2025年至2030年累計減量可達約1.14億公噸二氧化碳當量。

除碳費制度外，環境部也正規劃推動總量管制排放交易制度（ETS），預計2026年下半年提出ETS試行計畫，並朝2028年啟動試行目標邁進。環境部同時與歐洲能源交易所（EEX）合作建置試行交易平台，希望加速台灣碳市場與國際接軌。

彭啓明強調，碳定價不僅是減碳工具，更是帶動綠色投資與產業轉型的重要機制。未來將持續透過碳費、碳交易及國際合作等多元方式，協助企業落實減碳，推動台灣朝2050淨零排放目標前進。

碳費 環境部 彭啓明 減碳 能源

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