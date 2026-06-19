聽新聞
0:00 / 0:00
碳費明年估收49.7億元 環境部：2028年試行碳交易制度
環境部長彭啓明表示，碳費制度已正式上路，預估2026年度碳費收入約49.7億元，將全數投入綠色轉型及減碳工作，成為推動台灣淨零轉型的重要資金來源。
彭啓明日前出席「積極性國家氣候目標下之碳定價策略：國際合作與制度對標」國際研討會時指出，碳定價不應只是單一政策工具，而是由碳費、自主減量、總量管制排放交易制度（ETS）、自願減量及國際合作等機制共同組成完整政策架構。
環境部表示，目前碳費制度涵蓋全台逾五成溫室氣體排放量。配合自主減量計畫推動，已有402家事業提出2511項減量措施，預估到2030年單年可創造約4520萬公噸二氧化碳當量減量效益，2025年至2030年累計減量可達約1.14億公噸二氧化碳當量。
除碳費制度外，環境部也正規劃推動總量管制排放交易制度（ETS），預計2026年下半年提出ETS試行計畫，並朝2028年啟動試行目標邁進。環境部同時與歐洲能源交易所（EEX）合作建置試行交易平台，希望加速台灣碳市場與國際接軌。
彭啓明強調，碳定價不僅是減碳工具，更是帶動綠色投資與產業轉型的重要機制。未來將持續透過碳費、碳交易及國際合作等多元方式，協助企業落實減碳，推動台灣朝2050淨零排放目標前進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。