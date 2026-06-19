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環境部擴大綠領人才培育 環教人員上課學費直接省一半

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

為擴大培育淨零綠領人才，環境部國家環境研究院宣布，即日起將「環境教育人員」納入「環境部淨零綠領人才培育課程」學費優惠對象，只要通過集中測驗，即可申請6,000元補助，相當於原本1.2萬元學費減半。新制上路前已通過測驗的環境教育人員，也可向原開班學校補件申請優惠。

國環院表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」目前由全國37所結盟大學開設，課程時數共48小時，學費1.2萬元。內容涵蓋氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查、自願減量、產品碳足跡等實務知識，也納入歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、碳費及我國即將試辦的碳排放交易制度（ETS）等最新政策議題。

國環院院長張順欽表示，這是目前少數由官方系統性規劃的淨零專業課程，希望透過擴大補助，鼓勵更多第一線環境教育人員投入淨零學習，進一步將相關知識帶入校園及社區。

除了此次新增的環境教育人員外，30歲以下大專校院學生（不含在職專班）同樣可享半額學費優惠；身心障礙者、中低收入戶及低收入戶則可享全額補助。符合資格者在通過集中測驗後，即可申請相關學費優惠。

環境部指出，《環境教育法》自2011年施行以來，全國已有超過1.2萬名環境教育人員取得認證。希望透過此次擴大補助措施，提升環教人員的淨零專業能力，讓更多第一線推動環境教育的人員成為淨零轉型的重要推手。

國環院表示，淨零綠領人才培育課程目前持續在全國各結盟大學開班，下一場全國集中測驗將於9月5日舉行，有意參與者可透過綠領人才資訊平台查詢開課及報名資訊。

歐盟 環境部

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