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日本認中、台鋼材涉傾銷 擬最快下月加徵反傾銷稅

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本經濟產業大臣赤澤亮正今天表示，日本政府初步認定部分在中國及台灣製造的鋼材構成不公平低價輸出，已對本土企業造成實質損害，最快將於下個月起加徵暫時性反傾銷稅

日本放送協會（NHK）、日本共同社及日本時事通信社報導，包含日本製鐵（簡稱日鐵，Nippon Steel）在內4家日企於2025年向政府申訴，指控中國與台灣製造的「鎳基合金不銹鋼冷軋鋼板」不當低價出口，要求政府加徵反傾銷稅。

日本經濟產業大臣赤澤亮正今天在內閣會議後的記者會表示，日本政府認定相關產品正以不當低價輸出，並對日本國內產業造成損害。

赤澤亮正進一步說，日本預計對中國產品最高加課約45%、對台灣產品最高加課約21%暫時性關稅。之後日本政府將根據世界貿易組織（WTO）規則推進相關程序。

待日本關稅、外匯等審議會（財務大臣的諮詢機構）認可後，日本政府最快從7月起對中國及台灣的相關產品課稅，最多為期4個月。

根據日本財務省資料，鎳基合金不銹鋼冷軋鋼板除用於湯匙、叉子等日常用品外，還廣泛應用於火車車廂等各類產品。調查結果顯示，這些進口商品在日本的銷售價格，比在中國與台灣的售價便宜20%至40%。

根據日本鋼鐵聯盟（JISF）數據，來自中國的鋼鐵產品約占日本進口總量的20%，來自台灣的則占17%。而韓國是日本最大的鋼鐵進口來源國，占比高達約62%。

反傾銷稅 日本 台鋼

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