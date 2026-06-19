美眾議員拜會數發部 台美深化 AI、資安與通訊韌性合作

數位發展部長林宜敬接見美國聯邦眾議院「國會非裔議員連線」（Congressional Black Caucus, CBC）副主席麥珂貝（Lucy McBath）及CBC成員聯邦眾議員傅晞（Valerie Foushee），此行是麥珂貝副主席及傅晞眾議員任內首次訪臺，雙方就臺美AI主權、打擊網路詐騙、通訊韌性、資安防護與關鍵基礎設施安全等合作議題深度交流。

林宜敬表示，臺灣每天面對大量來自境外的網路攻擊，累積了許多寶貴的實戰攻防數據，臺灣很願意與相同理念的夥伴共同推動資安防護；此外，臺灣也面臨通訊海纜遭到外力破壞，影響臺灣對外通訊的威脅，因此期盼與國際低軌衛星業者合作，提供網路通訊備援方案，提升臺灣通訊韌性及基礎設施安全。

林宜敬也指出，網路詐騙已經嚴重影響民主社會運作，因此數發部積極與美國的Meta及Google等大型平台業者合作，及時下架網路平台詐騙訊息，以保障國民權益；也期盼與美國的先進AI業者合作，運用我國豐富的正體中文語料庫，共同開發能具備自由民主觀點內涵的AI模型，確保AI的發展能更全面反映出臺美雙方共同的文化價值。

訪談中麥珂貝副主席回應，訊息真實性儼然已成為網路環境快速發展的重要挑戰。此外維繫數位基礎建設的完善與韌性，以確保網路資訊的快速流通及資訊安全的防護，也是確保民主社會穩定發展的重要課題，並肯定資料在AI發展上的重要性，因此期盼透過深化臺美數位領域合作，建構安全、可信賴的數位環境。

「國會非裔議員連線」此行展現臺美間深厚的合作基礎，也突顯美國對於臺灣在數位領域發展成就的肯定。