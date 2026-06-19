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台灣高經濟成長率下 隱藏 AI 撐起榮景後的出口集中風險
央行連2季上修2026年的經濟成長率，今年台灣經濟成長率預測值上調到9.45%。強勁的動能背後有什隱憂？
央行表示，目前輸入性通膨消退，經濟動能主要由「國外淨需求」與「資本形成」驅動，合計對經濟成長率的貢獻約77.6%，民間消費和政府消費對經濟成長率貢獻僅約22.3%。
台灣有逾5成的經濟成長率靠出口帶動，美國持續為台灣電子資通訊出口大國，成為支撐出口的關鍵引擎。
AI已成為帶動台灣工業生產、出口與投資的核心引擎，但同時也讓出口市場及產品集中度持續攀升，對美國需求依賴加深，未來若全球景氣或政策出現變化，台灣經濟恐面臨更大波動。
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