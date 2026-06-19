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台歐盟勞動會議聚焦平台勞工保障 下屆移師台北

中央社／ 台北19日電

勞動部長洪申翰率團訪問布魯塞爾，17日與歐盟就業總署召開台歐盟勞動諮商會議，聚焦平台經濟勞工保障等議題，下次會議將移師台北，持續強化台歐盟勞動事務合作關係。

洪申翰連日率團出訪深化台灣與國際的勞動事務合作，繼先與全國總工會在國際勞工大會（ILC）期間合辦「尊嚴勞動國際研討會」，達到首度在ILC期間辦理周邊活動的里程碑，當地時間15日也率領職安團隊拜會歐盟職業安全衛生局，並共同主持台歐盟職業安全衛生合作會議，開啟新合作里程碑。

勞動部今天發布新聞稿指出，洪申翰率團訪問布魯塞爾，在當地時間17日與歐盟就業、社會事務及融合總署（就業總署）總署長納瓦（Mario Nava）共同召開「第7屆台歐盟勞動諮商會議」。

勞動部表示，會議前，雙方先進行高階對話，聚焦AI發展對勞動市場的影響以及少子女化高齡化帶來的勞動力短缺問題。

納瓦提及歐盟已通過「歐盟人工智慧法」，並強調社會對話在AI政策制定中的重要性；洪申翰則說明台灣已通過「人工智慧基本法」，勞動部已著手規劃職場AI指引，去應對就業歧視與資訊透明的問題。

勞動部表示，會議討論兩大議題，首先是平台勞工權益，台灣介紹外送員權益保障及相關法案，歐方分享「歐盟平臺工作指令」等相關討論，其次為供應鏈基本勞動權利，歐盟介紹「強迫勞動規則」及「企業永續盡職調查指令」，台灣則說明近期公平招募議題推動進展，以及會給企業的協助。

勞動部也說，雙方同意下一屆會議2027年在台北舉辦，並將持續就本次共同關注的重要議題深化交流，維繫制度性對話機制，進一步強化台歐盟在勞動事務領域合作夥伴關係。

歐盟 台北 洪申翰

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