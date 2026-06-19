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梅雨挹注全台水庫大進補 經濟部：9月底前供水無虞
全台歷經75年來最嚴峻的枯水期，水情終於迎來全面緩解。經濟部指出，旱災應變小組也終於完成階段性的任務，結束設置；目前評估到今年9月底前，全台公共用水都不用擔心。
經濟部今（19）日發布社群貼文指出，這波梅雨來以前，全台面臨嚴峻旱象。中央與地方從去年6月起就攜手抗旱，並透過「珍珠串計畫」水網靈活跨區調度高達5.2億噸水源，成功穩枯水期間的民生與產業用水。
近期連續十多天的梅雨，不僅帶來很多雨水、也下對位置讓全台水庫大進補！經濟部表示，全台最大的曾文水庫，短短兩週內（6/4至6/18）就增加了1.37億噸水量，整整超越了一座「日月潭水庫」的庫容。
經濟部統計，截至18日上午10點，全台主要水庫水情。南部地區曾文水庫蓄水率39.7%，南化水庫蓄水率88.7%。中部地區日月潭水庫蓄水率83%、鯉魚潭水庫蓄水率77.4%。北部地區石門水庫蓄水率93.7%、寶山第二水庫蓄水率100％。
經濟部表示，面對極端氣候的挑戰，除了感謝精準降雨，更感謝水利同仁抗旱又兼防汛，也呼籲民眾繼續維持省水好習慣。
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