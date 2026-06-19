聯準會升息預期升溫 帶動美元短線偏高

聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）正式上任，其首秀被市場解讀為展現鷹派作風。 在最新政策聲明中，聯準會果斷移除寬鬆傾向的前瞻指引，此舉被市場解讀為緊縮訊號，國內銀行對此分析指出，受到短線貨幣政策偏緊的影響，美國公債殖利率與美元指數短期內將獲得強勁支撐，持續維持在高檔。

國銀分析，貨幣市場已再度反映今年將完整升息一次的預期，美國公債殖利率曲線亦呈現「短端升幅大於長端」的趨平走勢，美元指數在短期內將受到支撐。

不過，由於華許並未參與偏鷹派的點陣圖，國銀認為，市場目前可能存在過度解讀點陣圖的現象；隨著未來油價有望逐步回落至每桶70美元或以下的水準，通膨壓力緩解後，美債雙率（利率與匯率）的進一步走高空間將相對有限，預期年底後，美元指數與美債殖利率皆存在稍回落的調節空間。