高品質獲肯定 韓國宣布延長台灣芒果降稅優惠 我農業部：互惠互利

韓國政府18日宣布將原訂於6月30日截止的香蕉、鳳梨及芒果等水果5%優惠關稅措施，延長實施期限至8月15日。我農業部表示，此次韓國同意延長降稅優惠，是透過中央與地方政府、民意代表緊密合作，向韓方說明台灣水果的高品質與台韓兩國產期互補性，最終成功獲韓方正面回應，為台灣農民爭取到實質的外銷紅利，降低我國水果外銷韓國的貿易成本。

農業部說，韓國將芒果等水果關稅自30%調降至5%，主要是韓國國內面臨物價及高匯率因素，導致進口水果價格大幅上漲，韓方因此自今年2月祭出「配額關稅優惠」。我國進一步向韓方強調，台灣芒果盛產期6月至8月與韓國濟州島芒果的產季（（約8月後）錯開，延長關稅優惠將能充裕韓國市場需求，也能讓韓國消費者享用台灣高品質的水果，在互惠互利的原則下，成功促成此項友善的貿易措施。

目前正值我國芒果進入盛產季節，農業部表示，此次成功爭取韓國維持5%的進口關稅優惠，對我國農民與業者進行海外高端市場布局提供了一劑強心針。農業部將持續推動芒果外銷，透過輔導農民提升果品品質、落實果園管理用安全用藥、精進檢疫處理技術，以及全程冷鏈物流運輸，樹立台灣芒果在國際上的優質形象。

此外，農業部也將透過協助外銷業者與目標市場超市、百貨賣場等通路合作推廣行銷活動，讓各國消費者對台灣芒果品牌產生黏著度。近年來農業部深耕韓國市場已展現具體成果，台灣芒果更在今年6月突破歐盟嚴格的檢疫新規定，進軍法國高端百貨超市等通路，成功開拓歐洲新消費市場。

農業部強調，未來將持續推動台灣農產品走向世界，除鞏固與深化美、日、韓等成熟市場外，也將積極輔導業者分散風險，開拓東南亞、紐澳等新興國家市場通路，為台灣農產品外銷創造穩定且多元的永續商機，確保農民收益。