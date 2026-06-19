快訊

借出7千萬討債拿回8千萬土地 男還沒拿到錢卻要先繳稅

鄭麗文：若沒宣布台獨大陸仍武力犯台 一定戰鬥還擊

王祖賢私密閨房首度曝光！百億豪宅神秘面紗大公開 內裝細節嘆為觀止

聽新聞
0:00 / 0:00

高品質獲肯定 韓國宣布延長台灣芒果降稅優惠 我農業部：互惠互利

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
雲林漢光農產企業與韓國CR商企業簽署「台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄」，初期預計出口200噸台灣芒果以及農產品。本報資料照片
雲林漢光農產企業與韓國CR商企業簽署「台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄」，初期預計出口200噸台灣芒果以及農產品。本報資料照片

韓國政府18日宣布將原訂於6月30日截止的香蕉、鳳梨及芒果等水果5%優惠關稅措施，延長實施期限至8月15日。我農業部表示，此次韓國同意延長降稅優惠，是透過中央與地方政府、民意代表緊密合作，向韓方說明台灣水果的高品質與台韓兩國產期互補性，最終成功獲韓方正面回應，為台灣農民爭取到實質的外銷紅利，降低我國水果外銷韓國的貿易成本。

農業部說，韓國將芒果等水果關稅自30%調降至5%，主要是韓國國內面臨物價及高匯率因素，導致進口水果價格大幅上漲，韓方因此自今年2月祭出「配額關稅優惠」。我國進一步向韓方強調，台灣芒果盛產期6月至8月與韓國濟州島芒果的產季（（約8月後）錯開，延長關稅優惠將能充裕韓國市場需求，也能讓韓國消費者享用台灣高品質的水果，在互惠互利的原則下，成功促成此項友善的貿易措施。

目前正值我國芒果進入盛產季節，農業部表示，此次成功爭取韓國維持5%的進口關稅優惠，對我國農民與業者進行海外高端市場布局提供了一劑強心針。農業部將持續推動芒果外銷，透過輔導農民提升果品品質、落實果園管理用安全用藥、精進檢疫處理技術，以及全程冷鏈物流運輸，樹立台灣芒果在國際上的優質形象。

此外，農業部也將透過協助外銷業者與目標市場超市、百貨賣場等通路合作推廣行銷活動，讓各國消費者對台灣芒果品牌產生黏著度。近年來農業部深耕韓國市場已展現具體成果，台灣芒果更在今年6月突破歐盟嚴格的檢疫新規定，進軍法國高端百貨超市等通路，成功開拓歐洲新消費市場。

農業部強調，未來將持續推動台灣農產品走向世界，除鞏固與深化美、日、韓等成熟市場外，也將積極輔導業者分散風險，開拓東南亞、紐澳等新興國家市場通路，為台灣農產品外銷創造穩定且多元的永續商機，確保農民收益。

芒果 韓國 農業部

延伸閱讀

成功爭取韓國延長芒果優惠關稅 黃偉哲：外銷更有利

台南芒果盛產外銷傳好消息 韓國關稅5%優惠延長至8月15日

立委陳亭妃：韓國同意台灣芒果關稅優惠延至8/15

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

相關新聞

不怕華許鷹派立場！台股單周狂飆2,296點、三大法人回補1300億搶籌碼

雖然華許時代來臨，聯準會立場轉鷹，但台股仍有所表現，本周台股周線上漲5.2%，全周漲點2,296點，拉出一根紅K棒，平均日均量1.28億元。另外，即使面對端午連假，本周三大法人反而出現同步買超態勢，外資回補877.7億元，投信則是連續第9周買超124.2億元，自營商買超298.3億元，三大法人合計買超1300.3億元。

聯準會升息預期升溫 帶動美元短線偏高

聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）正式上任，其首秀被市場解讀為展現鷹派作風。 在最新政策聲明中，聯準會果斷移除寬鬆傾向的前瞻指引，此舉被市場解讀為緊縮訊號，國內銀行對此分析指出，受到短線貨幣政策偏緊的影響，美國公債殖利率與美元指數短期內將獲得強勁支撐，持續維持在高檔。

AI新時代／AI愈好用CPU愈關鍵 晶片戰爭邏輯已改寫

如果回頭看過去三年的科技產業，畫面其實很單一，GPU（圖形處理器）成為唯一的主角。從生成式AI爆發開始，算力幾乎等同GPU，資料中心的擴建速度、雲端採購的規模、甚至資本市場的評價方式，都圍繞著同一件事：誰能拿到更多GPU。那段時間，很少有人會主動談CPU（中央處理器）。它像是理所當然存在的背景角色，穩定、安靜、不太被討論。但今年開始，情況變了。

未來10年電夠用嗎 圖解經濟部供需報告 燃氣機組繼續蓋

經濟部18日公布2025年全國電力資源供需報告，未來10年（2026至2035年）用電需求年均成長率約為2.5%，為過去10年平均成長率1.2%的2倍。電力供給方面，規畫未來10年燃氣機組累計新增量為26GW；此外，除已承諾拆除的機組，原則上未來除役的火力機組轉為備用機組。

電力挑戰 未來10年 用電翻倍成長

經濟部昨天公布二○二五年全國電力資源供需報告，未來十年（二○二六至二○三五年）用電需求年均成長率約為百分之二點五，為過去十年平均成長率百分之一點二的兩倍。電力供給方面，規畫未來十年燃氣機組累計新增量為廿六ＧＷ；此外，除了已承諾拆除的燃煤、燃油機組，原則上未來除役的火力機組轉為備用機組。

新聞分析／電力供需推估失準 產業怎有信心

經濟部推估未來十年用電需求，前年才上調用電推估需求，去年下修，今年則因「寬估」而上調，浮動如此快速，還與業界推估有落差，一份供與需都失真的報告，能否反映現實不無疑問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。