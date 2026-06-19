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韓國延長台水果關稅優惠 農業部：助攻市場布局

中央社／ 台北19日電

農業部今天說，韓國政府昨天宣布延長台灣香蕉、鳳梨及芒果等水果5%優惠關稅，降低台灣水果外銷韓國的貿易成本，是對台灣農民與業者進行海外高端市場布局提供一劑強心針。

韓國因面臨物價及高匯率因素，導致進口水果價格大幅上漲，因此韓國2月起祭出「配額關稅優惠」，將芒果等水果關稅由原本的30%調降至5%，以穩定國內民生物價。

農業部今天發布新聞稿表示，優惠關稅原本在30日截止，但韓國政府昨天宣布將香蕉、鳳梨及芒果等水果5%優惠關稅措施，延長實施期限至8月15日，目前正值台灣芒果進入盛產季節，此次成功爭取韓國維持5%的進口關稅優惠，對台灣農民與業者進行海外高端市場布局提供了一劑強心針。

農業部也說明，此項貿易措施，是因台灣向韓方強調，台灣芒果的盛產期6月至8月與韓國少量生產的濟州島芒果的產季錯開，延長關稅優惠將能充裕韓國市場需求，同時也讓韓國消費者享用台灣高品質的水果，在互惠互利的原則下，成功促成此項友善貿易措施。

農業部說，韓國同意延長降稅優惠，特別感謝外交部、駐韓國代表處的全力協助，以及民進黨立委陳亭妃與地方政府的共同爭取，透過中央與地方政府、民意代表的緊密合作，積極向韓方說明台灣水果的高品質與台韓兩國產期互補性，最終成功獲得韓方正面回應，為台灣農民爭取到實質的外銷紅利，降低台灣水果外銷韓國的貿易成本。

農業部說，後續將持續推動芒果外銷，透過輔導國內農民提升果品品質、落實果園管理安全用藥、精進檢疫處理技術，以及全程冷鏈物流運輸，樹立台灣芒果在國際上的優質形象。

關稅 農業部 韓國

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