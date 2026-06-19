利率不變 楊金龍坦言目前基調偏鷹

中央銀行昨舉行第二季理監事會，決議政策利率連九凍；不過，會中有兩位理事主張目前是調升利率的好時機，總裁楊金龍也表示，對於通膨壓力要密切注意，面對記者詢問央行貨幣政策基調是否偏鷹？楊金龍回應，「是」。

楊金龍表示，兩位理事主張升息，主要理由是國內通膨壓力仍須留意，加上今年經濟成長表現相當強勁。不過，多數理事仍認為，目前維持利率不變較為合適。楊金龍說，利率動向會關注四大方面，包括中東局勢發展、主要經濟體貨幣政策動向、ＡＩ產業鏈發展及美國經貿政策變化與極端氣候等。

被問到央行貨幣政策基調是否有改變，楊金龍解釋，和聯準會新任主席華許移除前瞻指引等方式不同，「偶爾透露央行態度也不是壞事」，現在維持利率不變但要密切注意通膨壓力，「這就是鷹（派）的態度」。

不過，楊金龍說，目前還不到升息的時候。他表示，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二是央行長期觀察指標，至於根據各方預估，台灣明年ＣＰＩ增幅維持在百分之二以下，所以現在維持利率不動是很「comfortable（妥適的）」。

但他坦言，貨幣政策對於常態的經濟型態比較有效，對於Ｋ型經濟就是挑戰，所以央行政策「要很謹慎」。楊金龍說，央行這次沒有升息，也沒有公開市場操作回收資金。

央行昨同步上修今年經濟成長率與通膨預測。今年國內經濟成長率預測百分之九點四五，較三月預測大幅上修，主要反映ＡＩ等新興科技應用商機持續熱絡，帶動出口暢旺，並挹注民間投資動能。物價方面，央行將今年ＣＰＩ年增率預測值上調至百分之一點九一，核心ＣＰＩ年增率也上修至百分之一點九。央行說明，主要國際機構上修全年油價預測，加上進口物價持續上揚，服務類通膨也轉趨上升，使全年物價預測略為調高。

楊金龍說，已把全年油價預測從每桶八十五美元調升到九十美元。但隨著美伊達成協議，原油價格目前已經回落，只是還有不確定性，加上海峽通行的恢復也要一段時間。至於油價變化仍有待下半年密切觀察，而近日隨美伊達成初步協議，原油價格已明顯回降。