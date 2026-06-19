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新聞分析／電力供需推估失準 產業怎有信心

聯合報／ 本報記者林海
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

經濟部推估未來十年用電需求，前年才上調用電推估需求，去年下修，今年則因「寬估」而上調，浮動如此快速，還與業界推估有落差，一份供與需都失真的報告，能否反映現實不無疑問。

經濟部每年都對未來十年用電需求公布電力供需報告，二○二四年公布的未來用電年均增長率是百分之二點八，去年考量ＡＩ科技發展、美國對等關稅實施與深度節能計畫，下修為百分之一點七，今年年均增長率又拉高到百分之二點五，浮動幅度之大令人咋舌。

但經濟部的寬估，與科技業界的看法仍有段差距。業界普遍認為，台灣要發展ＡＩ產業，未來的用電量會以驚人的速度成長，就連輝達執行長黃仁勳也多次表達憂慮，但官員們也只能掛保證到二○三二年前供電無虞。

既然對需求的推估失準，供給面又如何滿足？經濟部強調，預估未來十年燃氣機組累計新增量約廿六ＧＷ，未來除役火力機組則規畫轉為備用機組，也就是未來基載電力要靠國人「用肺發電」，還面臨地緣政治風險引發的能源供給變數。

至於政府儘管對再生能源訂定高目標，但受到環評、發電效率等原因，發電占比遲遲無法達標，多次跳票後，只能鴕鳥式的宣布以「再生能源裝置容量」作為滾動檢討指標；此外，電力供給也以裝置容量計算也有灌水之嫌，因為風、光發電都受到日照、季節等限制。

發電就是發電，不是空有裝置容量就能產生電力，再生能源因先天限制不能作為基載電力使用，用這樣畫大餅的方式來描述供給，產業界如何能對政府保證的供電無虞有信心。

經濟部 再生能源 電力 燃氣

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