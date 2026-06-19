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電力挑戰！未來10年 用電需求翻倍成長

聯合報／ 記者林海江睿智／台北報導
因應用電需求成長，經濟部規畫未來十年燃氣機組累計新增量為廿六ＧＷ。圖為台中火力發電廠。記者黃仲裕／攝影
因應用電需求成長，經濟部規畫未來十年燃氣機組累計新增量為廿六ＧＷ。圖為台中火力發電廠。記者黃仲裕／攝影

經濟部昨天公布二○二五年全國電力資源供需報告，未來十年（二○二六至二○三五年）用電需求年均成長率約為百分之二點五，為過去十年平均成長率百分之一點二的兩倍。電力供給方面，規畫未來十年燃氣機組累計新增量為廿六ＧＷ；此外，除了已承諾拆除的燃煤、燃油機組，原則上未來除役的火力機組轉為備用機組。

核電能源配比方面，經濟部能源署長吳志偉表示，目前進行自我安全檢查的是核三電廠的兩部機組，年發電量一五○億度，因不確定何時上線，因此未列入二○三五年新增供電機組。官員說，只要核三獲核安會審查通過重啟，就會列入供電機組。

吳志偉表示，寬估未來十年用電需求年均成長率約百分之二點五，為歷年預測中第二高，且高於日本、南韓等亞鄰國家，主要是新增投資半導體及ＡＩ資料中心等申請用電呈大幅成長；同時預測未來高溫天數增加，民眾用電也會成長。但供給大於需求，供電無虞。

經濟部說，因應未來供電，新增機組除再生能源外，將再增建興達、台中、大林、通霄、協和及民營國光、麥寮等電廠燃氣機組，預估二○三五年累計新增約廿六ＧＷ。

不過，清華大學原子科學院院長葉宗洸質疑，今年的電力供需報告，雖然未來十年會新增加廿六ＧＷ的電力供給，卻沒有扣除要除役的十ＧＷ機組，這是某種程度上的避重就輕，若是扣除除役機組，供給其實沒有辦法滿足需求。

事實上，為因應ＡＩ發展、半導體產業擴張等變數，除台中電廠燃煤機組一至四號、協和電廠燃油三、四號機組等已承諾要拆除的機組外，吳志偉說，地緣政治升溫，用電不確定性大幅提高，未來將遵循國際趨勢，火力電廠執照到期後都不再除役，改為備用機組。

官員表示，所謂轉為備用機組，規定是不用操作許可，但在一定條件下才啟用，且一年只發電七二○小時。

對於再生能源發展進度，吳志偉表示，今年再生能源發電初估占比百分之十五，但未來會以「再生能源裝置容量」作為滾動檢討指標，未來不再公布再生能源占比目標值，但每年最後結算還是會算出發電占比，「政府希望再生能源極大化，還是會加速發展」。

核電 經濟部 再生能源 能源政策

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