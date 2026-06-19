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股市火熱 央行示警「四貸同堂」危機

聯合報／ 記者藍鈞達朱漢崙／台北報導
中央銀行昨天舉行第二季理監事會，決議維持政策利率和房市管制措施，但針對台股資金行情，央行總裁楊金龍示警，銀行應留意民眾信用擴張情形與風險控管。記者季相儒／攝影
中央銀行昨天舉行第二季理監事會，決議維持政策利率和房市管制措施，但針對台股資金行情，央行總裁楊金龍示警，銀行應留意民眾信用擴張情形與風險控管。記者季相儒／攝影

中央銀行昨舉行第二季理監事會，決議政策利率及房市選擇性信用管制措施均不調整。不過，台股交易熱絡帶動資金行情升溫，民眾借貸理財的「四貸同堂」風險，成為理監事關注焦點。總裁楊金龍表示，銀行應留意民眾信用擴張情形和風險控管，央行會密切注意相關發展。

央行利率已經「連九凍」，符合市場預期。不過，央行會後新聞稿首度點名，伴隨台股交易熱絡，民眾擴大借貸從事理財活動，今年以來全體銀行個人理財周轉金貸款，以及銀行對民營證券、期貨及金融輔助業投融資均明顯成長，銀行宜留意相關信用擴張情形及其風險控管。

楊金龍說，台灣經濟基本面好，股市表現自然好，但是央行也要注意信用擴張「over（過度）」的情況。

對於民眾同時透過房貸、信貸、股票融資、理財貸款投入股市的「四貸同堂」說法。楊金龍表示，這成為市場一般名詞，有點exaggerated（誇張），央行會密切注意相關發展。至於是否對銀行進行金檢，則要看金管會，「我知道他們有在注意」。

據了解，金管會已密切關注股票相關的信貸或不動產抵押貸款等業務，銀行相關業務快速成長或資產品質出現不良變化，例如逾放上升，將會是金管會關注重點，一旦信貸、房貸的理財周轉金這類貸款引發的逾放上升，金管會就可能會啟動專案金檢。

央行報告指出，銀行統計至今年五月底的其他放款，較二○二四年六月增加四點九六兆元，主要為個人理財放款周轉金貸款增加了一點七四兆元，證券期貨及金融補助業增加○點一三兆元，兩者放款合計增加了一點八七兆元。

楊金龍表示，當股市交易熱絡，民眾借貸從事理財活動增加，金融機構仍須注意資金用途、還款能力與信用風險，避免信用過度擴張。

房市方面，央行並未調整選擇性信用管制，並指出全體銀行不動產貸款占總放款比率，也就是不動產貸款集中度，已由去年六月底高點百分之卅七點六，降至今年五月底百分之卅五點二。

但楊金龍說，集中度下降並非代表房貸餘額明顯減少，而是分母變大；他指出，這段期間個人理財周轉金貸款及證券相關投融資成長明顯，使不動產貸款比重下降。

央行 中央銀行 楊金龍

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