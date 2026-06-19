公司法論壇 賴英照解讀美關稅判決

慶祝「台灣公司法」公布屆滿百年，政大法學院與相關基金會聯合舉辦為期四年的「公司法百年論壇」系列學術活動，去年起每年舉行論壇。昨天的研討會「公司法百年論壇系列（二）」主題為「資本與股東權」，司法院前院長賴英照發表新書「財經法專論」，並在論壇以「關稅判決與法律解釋」為主題進行專題演講。

昨天的研討會邀集多位財經法學教授、專家，針對資本與資本市場、減資與股東權行使、股東權益等主題進行座談，且昨天適逢賴英照八十歲生日，主辦單位安排獻花的橋段。

針對美國聯邦最高法院對美國總統川普開徵對等關稅的判決，賴英照引用多個故事、美國案例與法學演變，說明美國的法學方法，分為目的主義與文本主義，而目前是以文本主義為主流，應該以法律條文而不是依照立法史料作為裁判依據，如果認為判決結果不合理，應由國會修法，而非由法院變更法律規定，不能因為法官要實現內心價值而改變判決。

「最高法院未去判斷關稅政策是好是壞，只解釋法律條文。」賴英照認為，這是今年二月美國最高法院判決，認定川普超越法律授權，關稅命令無效的原因。

賴英照解釋，美國國會詳細列舉總統各項權力，都是管控進出口工具，沒有授權總統透過宣布緊急狀態單方面向全球徵收關稅，如同棒球比賽中，裁判引用規則，但絕不會修改、制定規則，從這個關稅案判決一清二楚。