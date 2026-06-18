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新任院長推動五大方向 陳建仁擘劃中研院前景
中央研究院昨（18）日舉行院長交接典禮，由中研院院士、前副總統陳建仁接任第13任院長，他致詞時表示，未來將推動五大方向，打造中研院成為引領亞太、接軌世界的卓越學術研究機構。
昨日交接典禮由副總統蕭美琴監交，前總統蔡英文、前中研院長李遠哲等人皆到場觀禮。
陳建仁說，「一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠。」中研院能有今天的成就，來自歷任院長、院士及全院同仁長期努力。展望未來，他將推動五大方向，一是持續追求學術卓越，二是打造中研院成為亞太卓越研究機構，三是回應國家與全球關鍵需求，四是推動知識傳承與公共溝通，五是建構負責任的人工智慧（AI）與資料治理制度。
陳建仁指出，面對少子化、高齡化、氣候變遷、能源轉型及全球健康風險等挑戰，中研院將持續整合跨領域研究成果，以人文與科學證據支持公共政策。
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