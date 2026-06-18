核電支援還要再等等 未納入2035年供電機組

經濟部昨（18）日發布電力供需報告，能源署長吳志偉表示，目前核三廠兩部機組正進行自我安全檢查，年發電150億度，何時能上線仍不確定，因此未列入2035年新增供電機組。官員強調，只要核三獲核安會審查通過重啟，就會立刻列入2035年供電機組。

經濟部規劃2026年至2035年燃氣機組累計新增26GW（百萬瓩）。除台中電廠燃煤機組1至4號、協和電廠燃油3、4號機組等已承諾拆除，原則上未來除役火力機組轉為備用。

新增燃氣機組26GW當中，有4.2 GW尚未有具體氣源。吳志偉表示，電力負載需求到哪裡，台電就規劃到哪，將由台電盤點，估計台電會規劃開發新電源或規劃民營電廠。